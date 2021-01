Murieron 182 personas y hubo 10.843 contagiados por coronavirus en el país

Otras 182 personas murieron y 10.843 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras que el Ministerio de Salud confirmó que la tercera partida de vacunas Sputnik V que llegarán el jueves al país contiene 220 mil dosis, 110 mil de cada componente.



Con los decesos y nuevos casos reportados este miércoles por el Ministerio de Salud, son 47.435 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.896.053 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



De los 1.896.053 contagiados, el 88,74% (1.682.563) recibió el alta y 166.055 son casos confirmados activos.



En las últimas 24 horas, se notificaron 182 nuevas muertes que comprenden 108 hombres y 70 mujeres, y otras cuatro personas que fueron registrados sin dato de sexo: 2 en la provincia de Buenos Aires, 1 en Córdoba y 1 en Entre Ríos.

La situación en los distritos

El reporte consignó que murieron 26 hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; 21 residentes en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 15 en Chubut; 6 en Córdoba; 1 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 6 en Mendoza; 2 en Misiones; 4 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; 19 en Santa Fe; y 2 en Santiago del Estero.



También fallecieron 16 mujeres en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 13 en Chubut; 4 en Córdoba; 2 en Corrientes; 5 en Entre Ríos; 5 en Mendoza; 3 en Misiones; 6 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; 10 en Santa Fe; y 1 en Tierra del Fuego.

Campaña de vacunación

En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó en Mar del Plata que la tercera partida de vacunas Sputnik V que llegarán este jueves al país desde Rusia contiene 220 mil dosis, 110 mil de cada componente.



"Nos confirmaron recién que están llegando 220.000 dosis, 110.000 de cada componente", precisó la funcionaria.



Durante una recorrida por una Unidad Sanitaria Móvil del Ministerio de Salud, ubicada a pocos metros del Torreón del Monje en la localidad balnearia, Vizzotti dijo: "Llegó la confirmación formal y en eso nosotros somos súper cuidadosos hasta que no tenemos la confirmación, debido a esta dinámica que tiene la provisión mundial de vacunas".

El avión de Aerolíneas Argentinas que fue en búsqueda de la tercera partida de vacunas Sputnik V contra el coronavirus despegó este miércoles a las 18 (hora argentina) desde el Aeropuerto Internacional Sheremétievo, en Moscú y está previsto que aterrice en Ezeiza este jueves, después del mediodía.



El Airbus 330-200 había aterrizado en Moscú a las 13.08 hora de Argentina, tras un vuelo de 16 horas, luego de despegar el martes a las 21.10 desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini



"Realmente tenemos que poner en valor que Argentina siga recibiendo dosis y pueda seguir esta estrategia de vacunación, así que esperamos tener novedades pronto e ir recibiendo más vacunas para seguir ampliando la población objetivo que está planificada", subrayó Vizzotti.



En tanto, el presidente Alberto Fernández hizo un llamado a la "solidaridad" entre los pueblos para construir un modelo económico "más humanitario" y menos "especulativo" o "de ajuste", al brindar una conferencia magistral ante la sede de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en Santiago de Chile.



Fernández disertó ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe haciendo una descripción de los efectos que tuvo la Covid-19 sobre todos los actores sociales, pero especialmente sobre los más pobres en contextos de sociedades "desiguales" las de la región.



En ese sentido, lamentó que los países sudamericanos no hayan podido estar juntos a la hora de negociar la provisión de vacunas contra el virus que azota a todo el mundo y dijo que se tiene "una gran oportunidad" para reconstruir una Latinoamérica "unida y sin ajuste".

Panorama mundial

En el plano global, con más de 100,6 millones de casos y más de 2,1 millones de muertos por Covid-19 en el mundo, el virus y sus variantes continúan su avance a lo largo y ancho del planeta.



En Europa, donde la cepa británica disparó los contagios, los países continuaron planeando y discutiendo cómo endurecer las medidas restrictivas y, en particular, el cierre de fronteras para frenar una segunda ola que no parece estar cerca de terminar.



El vocero del Gobierno francés, Gabriel Attal, indicó que el toque de queda que está en vigor en todo el país desde mediados de mes "no frena suficientemente" al virus y señaló que el presidente Emmanuel Macron pidió "estudios adicionales" para tomar una decisión, incluyendo la posibilidad de un nuevo confinamiento "muy estricto".



En la región, el Gobierno de Perú informó que entregará una ayuda en efectivo a las familias vulnerables que viven en las regiones en las que volvió a imponer una cuarentena estricta debido al colapso sanitario provocado por la segunda ola, que ya elevó el total de casos a más de un millón y de muertos a casi 40.000.



El punto más alto de expansión del coronavirus en Bolivia puede darse en febrero, estimó por su parte el Gobierno en base al resultado de tres de cuatro estudios que encargó sobre la cuestión, mientras las cifras muestran que el promedio de contagios diarios triplica al del año pasado.



"Tres de cuatro escenarios distintos nos muestran que en el transcurso de febrero estaríamos alcanzando el pico", explicó a la prensa el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.



Terrazas evaluó que, según la velocidad de propagación del virus, el pico podría llegar entre la primera semana o fines del próximo mes.

Fuente: Télam