Advierten por una ola de calor que afectará el centro y norte del país hasta el lunes

A pesar de que las altas temperaturas y de que rige alerta amarillo en el centro del país con máximas que llegaron a los 40 grados, recién se espera que el domingo la ola de calor quede instalada en la región, según señalaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Cindy Fernández del SMN explicó que para que una ola de calor sea considerada como tal "debe haber al menos tres días seguidos con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 32,3 grados".



"Va a seguir el calor todo el fin de semana pero todavía no se puede hablar de ola de calor hasta que no se cumplan esas condiciones", explicó la especialista quien, de todos modos, advirtió que recién ayer se cumplieron esas temperaturas, hoy también así que recién mañana estaríamos dentro de esos tres días" en los que se cumplen los parámetros.

De esa manera, las temperaturas elevadas con posibilidades de transformarse en una ola de calor están pronosticadas para la zona de cuyo, parte de La Pampa, este de Buenos Aires, norte de la región Patagónica y norte del país.



En la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, recién se esperan algunas lluvias y tormentas para el martes, que también alcanzarían el sur de Santa Fe y Entre Ríos, y algunas de las provincias del norte del país.



El organismo advirtió que hasta el martes las temperaturas superarán los 32 grados, con un pronóstico de que llegará a los 39 este domingo, con lo cual los especialistas reiteraron las recomendaciones para evitar un golpe de calor y los problemas que ocasiona en la salud.



Este sábado, en la zona centro y oeste del país se advertía un indicador amarillo, que implica un riesgo moderado, y sólo se informaba un lugar con riesgo moderado-alto en la localidad bonaerense de Tres Arroyos.



El alerta amarillo está centrado en Buenos Aires, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca y sur de La Rioja.



Desde el SMN, Ignacio López Amorín informó que durante el fin de semana las temperaturas máximas estarán entre los 36 y 40 grados y las mínimas entre 20 y 24 grados. Sólo el sur de la Patagonia estará libre del calor ya que durante los últimos días, el este de Neuquén y el valle de Río Negro registraron temperaturas que por las tardes estuvieron por encima de los 40 grados.



Tras esos días de intenso calor, el norte de la Patagonia espera para este domingo un cambio en el viento que llegue desde el sur y traiga un poco de alivio, con una baja en el termómetro y mínimas de 10 grado en Bariloche y máximas de 34 en Neuquén.



De acuerdo a Amorín, el clima estará inestable en el noreste con temperaturas entre los 22 y 34 grados para Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes y probabilidades de "chaparrones y tormentas dentro de una masa de aire calurosa, húmeda con elevada inestabilidad".



Para el noroeste, el SMN anticipa "el mismo panorama", con "calor, humedad e inestabilidad" y temperaturas que van de los 20 grados de mínima y que podrían alcanzar los 37 grados de máxima en Santiago del Estero.



Aunque el promedio de temperaturas máximas pronosticado para la región central es desde 32 grados, los picos de calor podrían llegar a los 38 grados en Santa Rosa, La Pampa, y 40 grados en Bahía Blanca. Allí, se espera una masa muy húmeda que avanza hacia Córdoba con probabilidades de chaparrones y tormentas.



En tanto la región de cuyo es una de las zonas más afectadas por el calor, ya que se esperan máximas que alcanzarían los 36 grados y cielo despejado.

Consejos ante la ola de calor

Recordó que es aconsejable "aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17), evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas así como comidas muy abundantes, reducir la actividad física, usar ropa ligera y de colores claros así como sombrero o gorra y anteojos oscuros.



También aconsejaron "permanecer en espacios ventilados o acondicionados y prestar atención a lactantes, niños, personas mayores y mascotas.



Con respecto a los niños, el Ministerio de Salud recomienda no esperar a que pidan agua, ofrecerles constante agua o jugos naturales y prestar atención a los signos de alerta como: sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.

Fuente: Télam