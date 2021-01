La medicina privada advierte sobre crisis de financiamiento y reclama aumento de cuotas

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, Claudio Belocopitt, advirtió hoy que la medicina privada atraviesa una "crisis de financiamiento" y dijo que el sector está "a punto de colapsar".

El directivo reclamó al gobierno un "aumento en la cuota de las prepagas para compensar la inflación", en declaraciones a Radio Rivadavia.

Belocopitt recordó que el presidente Alberto Fernández, en una reunión reciente, le manifestó que "claramente el gobierno no piensa en una reforma profunda del sistema, ni mucho menos en una estatización".

No obstante, advirtió que "no hay ninguna duda de que si no se le da una actualización de cuotas, es la misma cosa estatizarla o expropiarla".

Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, consideró "imposible que el sistema funcione sin actualizar los valores, en una economía con un 40 % de inflación".

Además, indicó que si el gobierno quiere otro sistema de salud "lo debe plantear a la sociedad, mandar una ley al Congreso, expropiar las compañías, y se terminó el problema".

Señaló que el sistema privado de salud "lo que está pidiendo no es un aumento de precios, sino recuperar la inflación que produce un incremento en toda la cadena de todo el sector".

"Hemos tenido un 36% de inflación y el sistema tuvo un aumento de aranceles del 10% en diciembre, así no se puede seguir sosteniendo", advirtió.

Belocopitt dijo que "la situación del sector es muy difícil y complicada, por problemas de financiamiento, y en el medio una pandemia y un enero atípico para el sistema de salud privado".

Explicó que "no solamente con el Covid, sino que también hay una alta demanda de muchas patologías que estaban retenidas por mucho tiempo y estamos atravesando un récord histórico de atención, como nunca antes el sistema ha tenido que enfrentar".

"Estamos viviendo un enero atípico, muy al límite en guardias, con ocupación alta en los pisos pisos y terapia, que promedia el 80%, que para esta época del año es altísima", señaló.

Advirtió que "si no logramos detener el crecimiento de la curva de contagios, vamos a tener problemas y la situación se va a complicar".

"Tenemos que advertir que el sistema tiene una crisis de financiamiento, no solo en la medicina prepaga, sino también en las obras sociales y en los prestadores".

Elogió al personal de la salud, al señalar que "merece una actualización salarial cuando han puesto su propio cuerpo y arriesgado su propia vida para enfrentar la pandemia".

Señaló que para ello "el sistema tiene que tener los recursos para poder hacerlo".

Fuente: Noticias Argentinas