Alemania registró la cifra diaria más baja de casos de los últimos tres meses

Alemania registró este lunes la cifra diaria más baja de casos de coronavirus en tres meses, con un poco más de 7.100, mientras que los decesos apenas superaron los 200, números que para el ministro de Salud, Jens Spahn, indican el comienzo de una fase de mejora en la lucha contra la pandemia.



El Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, reportó en las últimas 24 horas 7.141 nuevas infecciones de la Covid-19 y 214 decesos, replicó la agencia de noticias Europa Press.



En el caso de las infecciones, se trata de las cifras más bajas desde el 20 de octubre, mientras que en el de los fallecidos hay que remontarse al 14 de diciembre para hallar un número tan reducido; no obstante, los fines de semana los informes suelen mostrar una disminución en sus valores, ya que los testeos que se realizan suelen ser menos.



"Tras un incremento considerable de los casos a principios de diciembre, una disminución durante las festividades navideñas y un nuevo incremento en la primera semana de enero, las cifras parecen volver a estabilizarse", informó hoy el RKI en un comunicado.



La incidencia del virus en siete días, es decir el número de nuevas infecciones computadas por cada 100.000 habitantes en ese plazo, se situó hoy en 134,4, en una tendencia a la baja desde hace varios días.



Para el ministro de Salud, Jens Spahn, las cifras reportadas este lunes marcan una nueva etapa.



"Las estadísticas parecen mostrar los primeros éxitos en el desarrollo de las cifras de infección", comentó Spahn, en un programa de la televisión pública alemana ARD. Asimismo, añadió que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos había disminuido en torno a un 10 o un 15%, aunque agregó: "Pero todavía estamos lejos de nuestro objetivo, que es controlar (el virus) de manera permanente, para que no vuelva a estallar".



En esa línea, el funcionario sostuvo que aún no pueden relajarse las medidas debido a las nuevas variantes británica y sudafricana del virus, que probablemente desemboquen en una mayor tasa de infecciones, y anticipó que en la reunión del martes próximo entre el Gobierno y los estados federados se deberá plantear la necesidad de reforzar o acordar nuevas medidas.



"En primer lugar, desde mi punto de vista, se trata también de ver de nuevo cómo podemos reducir los contactos, incluso en el lugar de trabajo o en la esfera privada", manifestó.



En total, desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, Alemania acumula más de 2 millones de contagios y 46.633 decesos, mientras que casi 1,7 millones de personas fueron dadas de alta.

Fuente: Télam