Liberaron a los padres del bebé fallecido en barrio Los Hornos

Por Santotoméaldía

Los padres del bebé de 1 año y 8 meses que falleció el miércoles por la noche -en un confuso episodio que tuvo lugar en barrio Los Hornos- recuperaron la libertad luego de pasar 24 horas detenidos. Así lo confirmó el fiscal Martín Torres, al presentar los resultados preliminares de la autopsia practicada al menor, que indican que el pequeño no tiene signos de haber sufrido violencia ni abuso.

“La autopsia confirmó que bebé no tiene signos de haber sido violentado y tampoco tiene signos de abuso, como se había informado en un primer momento. También se indagó acerca de las causas que motivaron esa información inicial y fue corroborado que médicamente es posible, al menos lo que se detectó, que sea producto del suministro de alguna medicación y que no sea vinculado a un abuso sexual”, detalló el funcionario judicial.

Torres confirmó que “la Fiscalía sigue investigando” ya que las circunstancias del fallecimiento aún no están establecidas, pero “hasta ahora el panorama nos da una visión clara de la no intervención de terceros, al menos una intervención dolosa”. No obstante, aclaró que esas “son cosas que debemos asegurar y resguardarlas con el resto de las medidas investigativas a implementar”.

Al detallar los resultados preliminares de la autopsia, señaló que “el bebé no tenía ninguna enfermedad” y que por el momento “se desconoce la causa de muerte”. Entonces, “el informe de autopsia da cuenta de una causa indeterminada” aunque “es un informe preliminar que se complementa con una serie de estudios posteriores que se van a ir incorporando”. El fiscal espera que esos estudios “nos den un panorama más amplio de la causa de muerte”.

En cuanto a la situación de los padres del menor, Torres ratificó que “hasta ahora y hasta aquí, conforme a lo reunido en la investigación, los padres no han tenido intervención en un hecho doloso, mucho menos en un hecho que los involucre como partícipe en un sentido amplio de un abuso sexual”.

Vale recordar que los padres fueron detenidos por una sospecha inicial de que podrían haber estado vinculados al hecho al presentar versiones incongruentes de lo ocurrido. “Los padres recuperaron su libertad, estuvieron menos de 24 horas privados de la libertad, se avanzó muy rápido en la investigación por la sensibilidad que circunda el caso. Se pudo aclarar cuál fue el rol que les cupo y motivó la libertad en menos de 24 horas”, enfatizó.

En ese sentido, Torres explicó que “uno de los integrantes de la familia dio cuenta de un accidente doméstico, que se controvertía con la versión de otra persona que estuvo involucrada”. Esa situación, sumada a los primeros informes médicos, “nos hizo presumir, en un primer momento, que podía haber habido algún grado de responsabilidad de un hecho delictivo y por eso se avanzó en la privación de la libertad”, argumentó.

“No solamente se detuvo a sus padres, sino que se procedió a la privación de la libertad a tres personas, que eran sus padres y un vecino, que en principio habría estado involucrado en este hecho que en un primer momento habría tenido apariencia de delito”, explicó.

Seguidamente, Torres explicó por qué se procedió a detener a esas personas: “Se iniciaron las primeras diligencias investigativas, cuando corroboramos algunos preceptos mínimos para poder proceder a la detención, la idea es justamente asegurar la investigación y el resultado de la investigación se procedió a la privación de la libertad” y agregó que en el caso de una de las personas investigadas se hizo “para resguardar su integridad”.

Pero ya con los adultos detenidos “automáticamente se ordenaron una multiplicidad de medidas investigativas, que con el devenir del tiempo y de la investigación pudieron confirmar que no se trató de un abuso, que no se trató de una muerte violenta o intencional”, completó.

En investigación

Vale recordar que el caso investigado es la muerte de un bebé de 1 año y 8 meses que tuvo lugar el miércoles por la noche en barrio Los Hornos. En rigor, el menor falleció en el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe, donde había ingresado horas antes en estado inconsciente.

Las primeras informaciones dieron cuenta de que aquella noche efectivos policiales dieron con los padres del bebé que se conducían en una moto por las inmediaciones de Estados Unidos de México entre 4 de Enero y J.J. Paso. Los adultos pidieron ayuda aludiendo que su hijo se encontraba descompensado y los uniformados lo llevaron rápidamente al nosocomio local, donde luego lo derivaron al Hospital de Niños.

También trascendió que mientras los médicos intentaban salvarle la vida, el padre declaró que un amigo suyo se cayó sobre el bebé dejándolo inconsciente. Sin embargo, a los investigadores le llamó la atención que estos dos hombres y la madre del pequeño dieron versiones con incongruencias. Por ello, los tres adultos quedaron detenidos de manera preventiva.