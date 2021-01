Lanús, primer finalista de la Copa Sudamericana

Lanús pasó a la final de la Copa Sudamericana al golear esta noche a Vélez Sarsfield por 3 a 0, en su estadio, por el partido revancha de una de las llaves de las semifinales, habiendo ganado también el de ida por 1-0. El vencedor, para conocer su rival en la final deberá esperar la definición de la otra llave con el partido de vuelta que jugarán Defensa y Justicia y Coquimbo Unido, de Chile, el próximo sábado a las 20,30 en Florencio Varela, con la ida que finalizó igualada sin goles.

El encuentro único que definirá quien se quedará con la Copa Sudamericana 2020 se jugará el sábado 23 de enero, a las 17, en el estado Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Lanús plasmó su amplia victoria con los goles de Tomás Belmonte, en el primer tiempo; y los de Nicolás Orsini y Alexandro Bernabei, en el segundo período. Vélez quedó con un jugador menos al ser expulsado Cristian Tarragona cerca del final de la primera etapa.

En cuanto al juego, desde el inicio Vélez se adueño de la pelota y con presión alta, más un accionar intenso, no permitió la salida del adversario, con lo que prontamente comenzó a tener situaciones muy propicias para llegar el gol. Eso fue debido al apresuramiento que tenía para revertir la derrota en el partido de ida en Liniers, buscando sorprender al dueño de casa, que no hacía pie en el campo en los primeros 10 minutos.



Así, ante una equívoca salida de Lanús, aprovechó Ricardo Centurión para tomar la pelota y rematar desde fuera del área luciéndose el arquero Lautaro Morales para descolgar el remate al ángulo superior derecho y desviar al córner evitando la caída de su valla (5 min). Otra vez tuvo Vélez la ocasión para la apertura con otra llegada de Centurión, que en el área chica conectó un centro para rematar apenas desviado sobre el travesaño (9 min).



Dueño absoluto de las acciones, Vélez intentó de todos los modos posibles vulnerar el arco 'granate', tanto con remates de media distancia como con jugadas de pelota detenida y con combinaciones colectivas para ingresar al área local. Todo lo hacia bien el equipo de Mauricio Pellegrino, pero se encontró con el murallón de Morales, que tapó sendas entradas de Thiago Almada y Cristian Tarragona y otro envío de Almada, desde lejos; además de otra intervenciones del joven guardavalla, que una vez más se constituyó en baluarte para Lanús.

Los pasajes finales de la primera etapa fueron de otro partido porque Tarragona, en una acción desafortunada pero con violencia hacia el 'Laucha' Acosta, recibió la tarjeta roja dejando a su equipo con un jugador menos (44 min). Eso alentó a los del sur para adelantarse en el campo y en la única jugada de riesgo que generó, consiguió ponerse en ventaja tras un córner servido por Alexandro Bernabei, con un centro pasado que devolvió José Sand, desde la izquierda para la entrada de Belmonte, que venció a Hoyos con un cabezazo a la izquierda (48 min).



Sin merecerlo, Lanús se retiró como ganador parcial, con una diferencia de dos goles en el global, con lo que obligó al técnico visitante a ensayar un cambio ofensivo para el segundo período, ingresando el centrodelantero Juan Martín Lucero por el volante Federico Mancuello. Así, nuevamente los velezanos se llevaron por delante a los del sur provocando más revolcones para Morales, como al contener un violento envío de Lucas Janson (6 min).



Sin embargo los locales lograron ampliar la diferencia con una rápida réplica a través de una hábil maniobra de Brian Aguirre, lanzado al ataque y enviando un centro rastrero, que por izquierda llegó para tocar la pelota Pedro De La Vega y asistir a Orsini, que definió con su certeza acostumbrada (15 min). Con esta conversión el exdelantero de Sarmiento, de Junín, pasó a ser el goleador del equipo con 6 tantos en la Copa Sudamericana, superando por uno a Belmonte.



Claro que a Vélez no le salía ni el "tiro del final", como un remate de Lucas Janson que se estrelló en un caño (16 min), con todos los imponderables en su contra. Pese a estar más protegido por la defensa 'granate', Morales continuó una y otra vez salvando su valla ante las permanentes cargas del adversario, que ensayó varios cambios ofensivos, pero sin fortuna.



Esa ineficacia para llegar a convertir hizo que los del 'Fortín' se adelantaran en demasía y al quedar desprotegidos se vino el lógico contraataque del vencedor para que llegara Bernabei a cabecear un centro de Sand para decorar la goleada.



El consuelo para los de Liniers fue que en ambos partidos resultó más que un digno rival, solo lamentando su falta de ineficacia, y ahora le queda por jugar con Rosario Central, el próximo sábado, la final de la fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona, claro que siempre y cuando mañana Defensa y Justicia no golee por más de seis tantos a Aldosivi, porque de lo contrario tendrán que vérselas con los de Varela.



La victoria en esa final le dará al ganador el pase a otra final con el perdedor de la correspondiente a la zona Campeón, que disputarán Boca Juniors y Banfield, el domingo venidero, para definir la clasificación a la Copa Sudamericana 2022.



Lo curioso de Vélez es que siendo el equipo argentino que más veces disputó la Copa Sudamericana, en 7 competencias, nunca pudo llegar a la final.



Y por el lado de Lanús, es que uno de sus máximos referentes, el 'Laucha' Lautaro Acosta, por haber sido amonestado esta noche llegando a la tercera amarilla, no podrá estar en la final, como le sucedió en 2013 cuando su equipo la ganó ante Ponte Preta, de Brasil, aunque en esa oportunidad fue por estar lesionado.

Síntesis

Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Matías Pérez, Alexis Pérez y Alexandro Bernabei; Pedro De La Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignón y Lautaro Acosta; Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Ricardo Centurión, Federico Mancuello, Pablo Galdames y Thiago Almada; Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Maurcio Pellegrino.

Goles: en el primer tiempo: 48m, Belmonte (L). En el segundo tiempo, 15m, Orsini (L) y 43m, Bernabei (L).

Cambios: en el segundo tiempo: Al inicio, Juan Martin Lucero por Mancuello (VS); 22m, Luca Orellano por Ortega (VS) y Hernán De La Fuente por Guidara (VS); 25m, José Luis Gómez por De La Vega (L); 30m, Ricardo Alvarez por Centurión (VS) y Florián Monzón por Janson (VS): 45m, Facundo Pérez por Quignón (L) y Nicolás Thaller por Aguirre (L).

Incidencia: A los 44m del primer tiempo fue expulsado Tarragona (VS) por juego brusco.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús.