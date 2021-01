Agricultura levantó la suspensión de las exportaciones de maíz hasta marzo

El Ministerio de Agricultura levantó la suspensión de las exportaciones de maíz que regía hasta el 1 de marzo próximo, pero fijó un máximo de ventas externas diaria de 30.000 toneladas de granos.



“Luego de intensas negociaciones entre el Ministerio y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), incluidos representantes de Maizar, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y de las producciones aviar, entre otras, en referencia a la situación del mercado de maíz en la Argentina, se alcanzaron acuerdos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial de esta materia prima”, señaló Agricultura en un comunicado.



Indicó que “se verifica el compromiso de los oferentes al abastecimiento del mercado con fluidez hasta el empalme con la campaña 20/21”, y afirmó que se trata de un “compromiso aceptado por los sectores demandantes de las cadenas productoras de alimentos de consumo”.



Asimismo, subrayó que “es de preocupación del Estado nacional, el impacto de los precios de esta materia prima sobre las distintas cadenas de transformación en alimentos de la mesa de los argentinos y argentinas”.



En este sentido, remarcó que “el CAA también expresó preocupación similar, acordándose un cronograma de trabajo, con inicio el próximo martes 12 de enero, a los efectos de trabajar propuestas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos”.



“Considerando desde el Gobierno que se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero que resta aún resolver las condiciones de accesibilidad a dicha oferta no sólo en términos de cantidad sino también de precios, y atento al acuerdo del CAA, se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVEI de maíz”, sostuvo Agricultura.



No obstante, puntualizó que “durante el período de análisis de las alternativas para el logro de estos objetivos, mientras se alcanzan los consensos, el Ministerio a través de la Subsecretaría de Mercados realizará un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20”.



A tal efecto, precisó que “las DJVE Maíz 19/20 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias”, y aclaró que “estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP”.



“En virtud del diálogo continuo y el trabajo virtuoso entre el sector productivo, de comercialización y la industria representados por el CAA, con el Ministerio de Agricultura, se logró atender los diversos intereses sectoriales sin desatender los sociales”, concluyó el área que conduce Luis Basterra.

Fuente: Télam