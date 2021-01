Clemente solicitó que se controlen los protocolos covid en los comercios

Carlos Clemente solicitó que se controlen los protocolos del COVID-19 en los comercios, "donde se advierte un relajamiento". "Hay casos donde atienden sin barbijo y a los clientes en las mismas condiciones", indicó.

El titular del Foro de Integración y Desarrollo Regional aseguró que en este tiempo hay negocios que "han bajado la guardia" desde lo sanitario. "En ese marco solicitamos a los organismos de control dureza en las multas y clausura a quienes no cumplan esos protocolos", manifestó y agregó que "desde la intendencia debería haber un decreto donde se haga efectivo estos pedidos y no sólo sean buenas intenciones o pautas publicitarias de consejos sobre la pandemia, si no hacer cumplir en rigor y quienes no cumplan, paguen por jugar con la salud de los Santotomesinos y hacerse cargo de su irresponsabilidad social".

"Hace mucho no se sabe nada del comité de crisis", subrayó. "Hay cosas en Santo Tomé que parecen broma, pedimos de manera urgente multas a quienes atienden los comercios sin barbijo, de la misma manera que a aquellos que acuden a comprar sin el tapabocas".

Clemente solicitó la habilitación de una línea local "para denunciar a quienes no cumplan con dicha objeción a efectos de hacer cumplir y cuidarnos entre todos".

Para finalizar pidió nuevamente "responsabilidad social a todos" y expresó su descontento con los funcionarios que están de vacaciones en estos momentos.