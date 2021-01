Disney Plus: Lo que llega en enero

Disney Plus, que llegó a Argentina el pasado 17 de noviembre, ha tenido un maravilloso impacto representado en millones de descargas alrededor del mundo.



Actualmente cuenta con películas y cortos de Pixar, filmes y series de Marvel, todas las animaciones clásicas y live-actions de Disney, Star Wars y National Geographic.



En el mes de diciembre la plataforma de streaming en Latinoamérica llegó cargada de varios estrenos exitosos, entre los que figuraron "Soul", "Mulán", la sgunda temporada de "The Mandalorian" y otros.Sin embargo, con el año nuevo se vienen también nuevos estrenos y Disney Plus ya presentó las novedades que tiene para el primer mes del 2021.

Lo más destacado:

WandaVision (15/1/2021)

En esta será posible ver la vida cotidiana de dos de los superhéroes más queridos del UCM: Wanda y Visión, representados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

La serie también mostrará su intento por encajar en la vida normal de los suburbios y el transcurso de sus días con el pasar del tiempo.

Clouds (29/1/2021)

Zach Sobiech, un joven de 17 años con un talento musical increíble, acaba de descubrir que su cáncer se ha extendido y que tan sólo le quedan seis meses de vida.

Marvel Studios: Leyendas (8/1/2021)

En esta serie documental se hablará sobre un personaje del UCM (Universo cinematográfico de Marvel) por episodio, los dos primeros tratarán sobre Wanda y Visión.

El libro de la vida (22/1/2021)

La familia de Manolo quiere que sea torero, pero él desea ser músico. El joven vivirá una aventura mágica por tres mundos de fantasía y, durante su odisea, tendrá que decidir si sigue los impulsos de su corazón o el deseo de su familia.

Este es el listado completo y las fechas de estreno de las nuevas series y películas que podrá encontrar en la plataforma:



Películas:

08 de enero: El reino secreto

15 de enero: Magic Camp

15 de enero: Eragon

15 de enero: Dr. Dolittle 3

15 de enero: Expedición Everest

15 de enero: La revolución del género

15 de enero: El único y gran Iván

22 de enero: El libro de la vida

22 de enero: En busca de Amelia

22 de enero: Wild Uganda

22 de enero: Ritmo total

22 de enero: Flicka y Flicka 2

29 de enero: Ramona and Beezus

29 de enero: Clouds

Series:

08 de enero: Mucho más allá: creando Frozen II

08 de enero: Marvel Studios Leyendas

08 de enero: El jardín de Clarilú

08 de enero: Art Attack (Temporada 3)

08 de enero: La ciencia de lo absurdo (Temporada 3 y 4)

15 de enero: WandaVision

15 de enero: TOTS: Servicio de entrega de animalitos

15 de enero: Cuando toca la campana

15 de enero: Una vida de perros con Bill Farmer

22 de enero: Muppets ahora

22 de enero: Pixar Popcorn

22 de enero: Secretos Veterinarios (Temporada 2)

22 de enero: La ciencia de lo absurdo (Temporada 5 y 6)

22 de enero: High School Musical: El Musical: Sing-Along

29 de enero: Betty, mi fea bella

29 de enero: Marvel 616

29 de enero: Campamento Kikiwaka

Otros:

15 de enero: High School Musical: El musical: La serie: El especial

15 de enero: Bluey

15 de enero: Pijama Party (Temporada 2 y 3)

29 de enero: Canciones de cuna de Disney Junior