Carlos Zuchella: “La vacuna es el inicio del fin de la pandemia”

Este martes, el jefe de clínica médica y de la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio SM, doctor Carlos Zuchella, fue la primera persona en recibir la vacuna contra el Covid-19 en la región de Salud Santa Fe. “Fui el primer vacunado por la tarea que desempeño, también, en la terapia del Hospital Cullen. Fue una experiencia favorable y no tuve ningún síntoma, dolor, ni nada”, detalló.



Seguidamente, el doctor Zuchella señaló la importancia de los profesionales de la salud en dar el ejemplo y aplicarse la vacuna. “Hay que tener en cuenta que puede ser el inicio del fin de la pandemia esto, pero si no se vacuna por lo menos el 70% de la población, no va a dar ningún tipo de resultado, menos teniendo en cuenta que viene una cepa que es mucho más contagiosa y ya está en Latinoamérica”, agregó.



El profesional recordó que las vacunas han permitido erradicar enfermedades muy graves como la viruela, sarampión y la rabia. En el mismo sentido, añadió: “Le digo a la gente que se vacune. Estas vacunas nuevas son de lugares muy serios; tanto la rusa, como la de Pfizer, o la Moderna; son todas buenas y hay que perderle el miedo. Si hay que tenerle miedo a algo es al virus”.



Trabajo aceitado

Con relación a la situación actual de la pandemia y las internaciones por Covid-19, el doctor Zuchella señaló que se trabaja con mayor tranquilidad y que nunca se dejó de tener disponibilidad de camas. “Ahora estamos notando que están entrando más pacientes con covid. Hay que ver cómo sigue, pero probablemente si seguimos con el número de casos en aumento, las internaciones también van a aumentar”, indicó.



En el mismo sentido, destacó que "en el Sanatorio SM se trabaja de la misma manera que en el sector público y actualmente tenemos el mecanismo muy aceitado, debido a que nos preparamos durante mucho tiempo para la atención de los pacientes covid".



Finalmente, el jefe de la clínica médica y de la UTI del Sanatorio SM advirtió que se observa un relajamiento de la sociedad en cuanto a los cuidados que se deben mantener, como el uso del barbijo, el lavado de manos frecuentes y el distanciamiento social. “La gente debe tener siempre presente que se trata de una enfermedad que cuando afecta mal no hay muchos tratamientos que puedan hacerse, y realmente está librado a la suerte de lo que pueda hacer el virus en el cuerpo”, sostuvo.