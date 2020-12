Cantos, baile y lágrimas de emoción en los festejos por la legalización del aborto

"Estamos viviendo el momento histórico en que nuestra lucha se convirtió en ley" manifestaron en la madrugada integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en los inicios de los festejos en el Congreso por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).



El distintivo verde que identifica la lucha por el derecho al aborto legal en Argentina iluminaba la cúpula del Parlamento nacional, donde el Senado convirtió en ley la IVE, mientras miles de personas cantabann y bailaban para festejar la aprobación de la norma.



Dirigentes históricas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que transitan sus setenta y tantos años, se permitieron bailar junto a la jóvenes.



"Poder, poder, poder popular / Luchar con la compañera le gusta a ustedes… / Y ahora que estamos juntas / Y ahora que sí nos ven / abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer… / y ¡arriba el feminismo que va a vencer!", la canción insignia de la lucha por el derecho al aborto sonó fuerte en la madrugada argentina.





Majo Corvalán, con la voz quebrada por la emoción, dijo que hoy se plasmaron "15 años de organización" desde la Campaña.



"Trabajamos 14 horas por día, elaborando argumentos, contenidos, haciendo redes; son 15 años de padecer cada vez que nos enterábamos que una piba se moría", compartió la dirigente feminista.



"Vamos a descansar y a organizarnos para que se aplique la ley en todo el país, los antiderechos vienen por nuestros derechos", añadió.



Llantos, abrazos y aplausos de las jóvenes, grandes protagonistas en los últimos dos años del reclamo en las calles, completaron un cuadro que era esperado con ansiedad por un sector del país: el pleno acceso al derecho al aborto.





Para Lorena de Socorristas en Red, la ley "es un cambio enorme en las prácticas abortivas, significa ser, por fin, un país en serio".



Y consideró que "este cambio no se para con nada". A su lado, Vanina lloraba y abrazaba a sus compañeras, mientras se mezclaban sus cabellos violetas y el glister del rostro y las flores de su cabeza. "Hoy somos mas libres", comentó, y consideró que "valió la pena cada lucha".



Recordó especialmente a Ana María Acevedo, que murió en 2007 en Santa Fe donde se le negó el acceso al aborto no punible mientras convivía con cáncer.



"En ella, homenajear a todas las que murieron por abortos clandestinos o se les negó el derecho", resaltó Vanina.



Desde el escenario de la Campaña resaltaron que “Ya no será ley, es ley. Después de 15 años de lucha" e invitaron a desconcentrar con "alegría y tranquilidad".

Fuente: Télam