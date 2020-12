Florencia González: "El presupuesto municipal ignora las necesidades de los vecinos"

Florencia González adelantó que votará positivamente el proyecto de Presupuesto 2021, enviado por el ejecutivo al Cuerpo para su debate. “Entendemos que el ciudadano santotomesino decidió que quienes hoy están al frente del ejecutivo sean los que lleven adelante la ciudad y su futuro. Por eso, no vamos a generar trabas y vamos a otorgarle esta herramienta al municipio”,manifestó la edil.



En el mismo sentido, la legisladora agregó: “De todas maneras, no podemos dejar de ser críticos. Porque vemos que este presupuesto muestra que esta gestión no tiene un proyecto de ciudad y no atiende las demandas básicas de los vecinos como el alumbrado, el mantenimiento vial, la recolección de residuos, el desmalezado, la seguridad”.



Para graficar lo afirmado, la concejal señaló que para el 2021, menos del 2% del presupuesto se va a destinar a obras de mantenimiento de calles y alumbrado público, es decir, a las tareas básicas de un municipio. “Estas obras de mantenimiento de la ciudad, tienen que ver además con el principal flagelo de los vecinos, que es la inseguridad. La Municipalidad debe hacerse cargo de lo que le compete en materia de seguridad y acompañar con acciones concretas como desmalezado, reparación de luminarias, arreglo y mantenimiento de calles para que se pueda acceder a los barrios, y además poner en funcionamiento pleno el centro de monitoreo. Es momento de hacerse cargo y dejar de echar culpas a otros estamentos”, subrayó.



Otro tema preocupante que surge del análisis de los números es que, en tiempos de pandemia y crisis económica, los comerciantes locales recibieron menos del 5% de las partidas destinadas para ellos. “Urge que podamos recomponer el entramado productivo y que los engranajes vuelvan a moverse, porque es la única forma de que la ciudad se proyecte y camine hacia adelante”, afirmó la edil.



Barrios privados



González señaló que el abandono que viven los barrios desde el municipio es alarmante y que los santotomesinos hacen grandes esfuerzos para mantener al día sus impuestos donde no se ven materializados en una contraprestación.

“Específicamente, las urbanizaciones privadas van a aportar al alrededor $47 millones en tasas municipales y no se encuentra previsto hacer nada en la zona: ni en obras ni en servicios. Tampoco vemos proyección, ni intenciones de obras que integren este sector con el resto de la ciudad”, manifestó.



La edil sostuvo que, por lo que muestra el presupuesto, la ciudad de Santo Tomé dependerá de la buena voluntad de provincia y de nación para hacer obras, y de las gestiones que se realicen. “Lo dijimos el año pasado y lo decimos este año de nuevo, el presupuesto muestra una tendencia de las cuentas públicas al déficit crónico del municipio. Plantean un déficit de más de 917 millones de pesos, lo que significa un 30% del presupuesto total”, agregó.



Por último, señaló que ven con mucha preocupación cómo la realidad financiera del municipio se deteriora día a día. “Esto repercute en la prestación de los servicios y en la muy poca obra pública proyectada para el año 2021. Nos hubiera gustado que el municipio presente al Concejo y a los santotomesinos una propuesta superadora en materia de seguridad, higiene urbana, cuidado ambiental, mantenimiento de la trama vial, recuperación de los espacios públicos y las obras esenciales para los barrios"

"Todas esas demandas que los vecinos nos reclaman a diario en cada una de las recorridas que hacemos, no encuentran respuestas en este presupuesto”, finalizó.