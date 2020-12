El Concejo sancionó una ordenanza que prohíbe el ingreso de cualquier tipo de transporte de pasajeros

Por Santotomealdia

Con el número 3.411/2020, días atrás se promulgó una ordenanza que prohíbe, en el ámbito de nuestra ciudad, el ofrecimiento y la prestación de servicios de transporte urbano de pasajeros de cualquier tipo y modalidad, que no sean los que se encuentran actualmente habilitados.

La norma fue presentada por Ángel Piaggio y el Concejo Municipal la aprobó a fines de noviembre. De esta manera, Santo Tomé le cierra las puertas a UBER y a cualquier otro emprendimiento similar, ya sea con autos particulares u otro tipo de vehículos.

La ordenanza establece severas sanciones para los incumplimientos, con multas económicas y retención del vehículo.

Además, para no dejar espacios a nuevos emprendimientos que pudieran originarse en el futuro, en uno de sus artículos fíjate que la prohibición abarca “el ofrecimiento en la vía pública a viva voz y/o mediante la utilización de programas, plataformas digitales, publicidades, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones celulares; como así también cualquier otra herramienta disponible o a crearse que intermedie en la realización de traslados en vehículo particular no habilitado a cambio de una contraprestación monetaria con pago directo o indirecto, banca electrónica o cualquier otra modalidad de transacción”.

Fundamentos

Al explicar el objetivo de la ordenanza, Ángel Piaggio destacó que el servicio de remises ya se encuentra totalmente regulado en la ciudad, al tiempo que recordó la oposición ya expresada por el Concejo a la posible llegada de Uber. En ese sentido, enumeró que en ese nuevo sistema, “los conductores no necesitarían tener licencia, no pagarían impuestos, ni el seguro correspondiente, y además, no necesitarían acreditar carnet profesional, ni adecuarse a las regulaciones del sistema vigente, poniendo en riesgo el ordenamiento del mismo”.

Para el concejal del PJ, “Uber rompe con la esencia de servicio público y pasa a la esfera de lo privado, conectando oferta y demanda sin intervención de ningún tipo de regulación”. En ese marco, para Piaggio, esta nueva ordenanza garantiza la igualdad de oportunidades, tanto para choferes como para permisionarios.