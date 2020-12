Senadores del Frente de Todos trabajan contrarreloj para convencer a los indefinidos sobre el aborto

Senadores del Frente de Todos afirmaron este miércoles que trabajarán hasta última hora para convencer a los legisladores indecisos y a quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo para lograr la sanción de la ley en la sesión del próximo 29 de diciembre.



La senadora del FdT por Chubut, Nancy González, sostuvo que aún no están los números definidos pero confió en que se conseguirá la aprobación del IVE y la votación de ese día "será histórica y trascenderá en el tiempo".



"No tenemos un número definido. Hasta el 29 vamos a seguir trabajando con los compañeros que están indecisos y también con los que están en contra", aseguró la legisladora en diálogo con AM Del Plata.



Por su parte, María Eugenia Catalfamo, integrante de la misma bancada pero por San Luis, salió al cruce de las versiones que indicaban que senadores opositores que integran el denominado sector "verde" a favor del aborto analizarían votar en contra solo para no otorgarle una victoria al presidente Alberto Fernández, que envió el proyecto al Congreso.



"No se pueden oponer a una ley porque la envía el Presidente de la Nación, hay que ser más empático y correrse de las cuestiones partidarias", replicó en declaraciones a la radio online Futurock.



La senadora coincidió con su par González en que será una votación "histórica" y reconoció que la propuesta puede ser "perfectible" -en alusión a los cambios pedidos por algunos senadores, como el rionegrino Alberto Weretilnek- pero consideró que "hoy por hoy" la iniciativa debería ser aprobada tal como vino de la Cámara de Diputados.



La introducción de cambios sustanciales en el articulado, como propone Weretilnek, respecto a la objeción de conciencia y a los plazos para que se permita el aborto en casos de violaciones después de la semana 14 implicaría devolver el texto a la Cámara baja para una segunda revisión.



Catalfamo admitió que los senadores están recibiendo "presiones" de sectores puntuales y hasta agravios pero les restó trascendencia al señalar que "cuando uno se compromete con algo tiene que cumplir".



En tanto, Alfredo Luenzo, miembro del bloque del FdT por Chubut, no descartó que los cambios propuestos por Weretilnelk puedan ser subsanados en la instancia de la reglamentación de la ley, que recae en el Poder Ejecutivo.



"En la reglamentación se van a contemplar todos aquellos temas que son parte del debate y a corregir todas las cosas que se señalan en cuanto a los objetores de conciencia", indicó.



Luenzo sostuvo que "no desearía que vuelva a Diputados" la iniciativa ya que "estaríamos en un escenario mucho más complejo" y planteó entonces esta alternativa de "corregir con la reglamentación".



"Estamos en ese proceso de negociación", consignó el legislador oficialista.

