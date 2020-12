Fernández: "Se abre un camino de esperanza pero la pandemia aún no ha terminado"

El presidente Alberto Fernández destacó la llegada al país de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V procedentes desde la Federación Rusa y, tras agradecer "el compromiso" del mandatario ruso Vladimir Putin con Argentina, consideró que si bien "se abre un camino de esperanza, la pandemia aún no ha terminado".



El jefe de estado celebró que las vacunas hayan arribado en la víspera de la Navidad, por lo cual pidió esta noche brindar por "el personal de salud" de todo el país y llamó a la ciudadanía a mantener los cuidados ante la pandemia.



"Argentina ya tiene vacuna contra el Covid-19", destacó el mandatario en textos que publicó en su cuenta en Twitter.



Además, expresó "nuestra sincera gratitud con Sputnik Vaccine y con el presidente Vladimir Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro país".



"Se abre un camino de esperanza pero la pandemia aín no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos", advirtió Fernández.



El Presidente acompañó estos mensajes con la difusión de un video en el cual se exhibe la llegada del avión de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto de Ezeiza, donde arribó procedente de Rusia con el cargamento de estas vacunas.



"Extiendo mi agradecimiento a Cecilia Nicolini (asesora presidencial) y a Carla Vizzotti (secretaria de Acceso a la Salud) por ponerse al hombro las gestiones, al personal de Aerolineas Argentina por el compromiso, a Ginés González García (ministro de Salud) por por el trabajo silencioso de cada día y a todo el pueblo argentino por el esfuerzo que hizo este año tan difícil", indicó Fernández.



En ese sentido, remarcó que "ahora comienza la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, en la que el personal de salud volverá a ser fundamental".



"Esta noche, cuando brindemos, hagámoslo por ellos y por los que ya no están. Y cuidémonos, que es lo más importante. Feliz Navidad", puntualizó.



También en una breve comunicación telefónica que mantuvo a través de radio Diez el presidente envío su "agradecimiento y cariños" a la azafata Mónica Faggiolani y al piloto Juan Pablo Mazzieri, por su labor y la de toda la tripulación del vuelo de Aerolíneas que trajo la vacuna Sputnik V al país.



El Presidente destacó también que la empresa de aviación estatal "sirve para este tipo de necesidades cuando tenemos que ir al otro extremo del mundo a ir a buscar las vacunas, ahí está la gente de Aerolíneas".



"Ahora fue la vacuna y antes, en medio de la pandemia, fue ir a buscar a los argentinos varados en el mundo", resaltó el mandatario.

Fuente: Télam