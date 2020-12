Colón empató 2-2 con San Lorenzo por la Zona Campeonato

San Lorenzo rescató sobre la hora un empate 2-2 como local ante Colón, en un partido jugado en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha de la zona Campeonato B de la Copa Diego Armando Maradona.

Bruno Pittón abrió la cuenta para los de Mariano Soso a los 20 minutos del primer tiempo, pero el Sabalero logró dar vuelta el resultado en el segundo tiempo con dos auténticos golazos: uno de Wilson Morelo a los 26 minutos y otros del Pulga Rodríguez a los 31′.

Los locales lograron la igualdad agónica a los 47′ del complemento con un penal ejecutado por Oscar Romero.

El resultado complica a ambos equipos en la Copa Maradona, en la que deberán ganar los tres partidos que les quedan para pelear por el primer puesto de la zona.

Síntesis



San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Lucas Menossi, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Óscar Romero; Ángel Romero y Franco Di Santo. DT: Mariano Soso



Colón: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emanuel Olivera y Rafael Delgado; Alex Vigo, Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi; y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez

Gol en el primer tiempo: 20m Bruno Pittón (SL)

Goles en el segundo tiempo: 25m. Wilson Morelo (C), 31m Luis Miguel Rodríguez (C) y 47m. de penal, Óscar Romero (SL)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio entró Wilson Morelo por Olivera (C), 33m. Alexander Díaz por Menossi (SL), 35m. Facundo Garcés por Bernardi (C), 36m. Julián Palacios por Salazar (SL), 43m. Gonzalo Piovi por Rodríguez (C)

Amonestados: Escobar, Olivera, Lértora, Morelo, Góez y Rodríguez (C), Díaz (SL)

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Nuevo Gasómetro

Fuente: Infobae/ Télam