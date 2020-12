Giannis Antetokounmpo firmó con Milwaukee Bucks el mejor contrato de la historia de la NBA

Fuente: La Nación

Los contratos de los jugadores de la NBA siempre son impactantes, pero cuando se trata de súper estrellas, la cantidad dinero que acuerdan con sus equipos cortan el aliento. Por eso, el vínculo que acaba de sellar el MVP griego Giannis Antetokoumpo con Milwaukee Bucks se convirtió en el más importante de la historia: 228,2 millones de dólares por 5 temporadas y un promedio de salarios anuales de US$ 45.600.000.

La confirmación de este acuerdo llegó de la mano del periodista de The Athletic, Sham Charania, que explicó cómo Antetokounmpo terminó por aceptar este acuerdo y que además en el contrato que entrará en vigencia desde la próxima temporada, hay una cláusula de salida en 2025 y un 15% de bonus si se llega a un traspaso. La proyección de los salarios del griego es realmente impactante: US$ 39.300.000, US$ 42.500.000, US$ 45.600.000, US$ 48.800.000 y US$ 51.900.000.

El griego cobrará la próxima temporada 27.528.088 de dólares, lo que no lo ubica entre los mejores pagos de la NBA, sin embargo, cuando entre en vigencia su nuevo contrato estará por encima de los acuerdos que tienen estrellas en el promedio anual de salarios. Por ejemplo, LeBron James y Damian Lillard, tienen contratos que en el acumulado de años y dinero les da un promedio de 41.605.032 y 42.833.333, respectivamente. Incluso, Russell Westbrook, que había firmado en 2017 un contrato de 205 millones de dólares por cinco temporadas con Oklahoma City Thunder (41.000.000 de dólares por año) quedó corto comparado con el de Antetokounmpo.

No fue una gestión sencilla, los Bucks sufrieron hasta último momento para saber si podían quedarse con la estrella griega, que estaba bajo la lupa de Golden State Warriors y hasta de Los Angeles Lakers. Sin embargo, las estrategias hasta de sus compañeros jugaron a favor de la extensión: el día del cumpleaños de Antetokounmpo le regalaron un bolígrafo, con el claro mensaje de que pretendían que firmara un nuevo acuerdo con Milwaukee.

Una vez cerrado el nuevo contrato, el griego publicó en sus redes sociales: "Esta es mi casa, esta es mi ciudad... Estoy bendecido de poder ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos 5 años. Hagamos que estos años cuenten. El espectáculo continúa, vamos a por ello", escribió en Instagram.

Antetokounmpo, de 26 años, fue seleccionado por los Bucks en el Draft de 2013 en el puesto 15 y se convirtió en una de las máximas figuras de la NBA y se quedó con el premio de MVP en 2019 y 2020. Los dueños de la franquicia emitieron un comunicado en el que quedó en claro por qué decidieron asumir el compromiso de pagar el mejor contrato de la historia: "Giannis ejerce un impacto positivo a todos los que lo rodean dentro y fuera de la cancha y aporta una dedicación asombrosa a la victoria y el liderazgo a nuestra organización. Su ética de trabajo y su deseo de ser el mejor personifican lo que representan los Bucks y lo que nos depara el futuro. Agradecemos a Giannis y su familia su compromiso a largo plazo con Milwaukee y esperamos tener muchos años de éxito. Éste es un día trascendental para los Bucks, nuestros fanáticos y el estado de Wisconsin".