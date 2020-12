Diputados se reunieron con referentes de la actividad turística para analizar su situación y las perspectivas postpandemia

Diputadas y diputados que integran la comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja se reunieron con referentes de la actividad turística de Santa Fe para intercambiar miradas y escuchar de primera mano la situación que atraviesa el sector por la pandemia mundial de Covid-19, de qué manera prevén encarar el próximo año y cuáles son sus perspectivas. También se puso sobre la mesa la no reglamentación por parte del Ejecutivo provincial de la ley de Emergencia al Turismo que aún no se ha implementado y las ayudas que el gobierno realizó al sector.



“La reunión fue positiva porque el sector precisa ser escuchado y nosotros, de nuestra parte, escuchar para poder crear herramientas que aporten a generar mejores condiciones”, describió José Garibay (Socialistas-FPCyS), presidente de la comisión.



De la reunión, que se realizó de manera virtual, participaron, además de Garibay, las diputadas Mónica Peralta y Dámaris Pacchiotti, y representantes de la Asociación Santafesina de Agencias de Viaje y Turismo, la Cámara de Empresarios Turísticos de Santa Fe, la Cámara de Hostels Rosario, la Asociación Hotelero Gastronómico de Rosario, Rosario Convention & Visitors Bureau, y el Bureau de Eventos de Santa Fe de la Vera Cruz.



En ese marco, el legislador se mostró sorprendido “porque desde la legislatura votamos una ley de emergencia que tenía una serie de beneficios impositivos y subsidios que paliarían esta situación que nos manifiesta el sector y el gobierno no los ha puesto en práctica”.



Por otra parte, la diputada Mónica Peralta (GEN-FPCyS) sostuvo que “no sólo es grave la no implementación de la ley de emergencia para estos sectores; sino que además la falta de respuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe en todos los temas y las soluciones que las empresas propusieron no fueron tomadas. Ni las rebajas tarifarias de servicios de funcionamiento, de las instalaciones vacías por meses, ni los subsidios o ayudas económicas sin reintegro”.



“No queremos que el gobernador de las respuestas que nosotros proponemos, queremos que de alguna respuesta que además coincida con las necesidades no se puede dar un vaso de arena a alguien que está atravesando el desierto”, prosiguió la legisladora.



En general los diputados y los representantes del sector se mostraron preocupados por la no implementación de la Ley de Emergencia, votada en octubre pasado en ambas cámaras, para apoyar al sector del Turismo. La misma fue impulsada para contener, asistir, reactivar y reconvertir actividades de servicio afectadas por la pandemia.



La normativa tiene como objetivo apuntalar micro, pequeñas y medianas empresas que realicen actividades vinculadas directa o indirectamente al turismo tales como servicios de alojamiento en hoteles, hosterías, cabañas, campings, bungalows, aparts, moteles y residenciales similares, que incluyan o no restaurante, hospedaje en estancias o albergues. Así como también agencias de viaje, servicios de empresas de viajes y turismo; agencia de pasajes; servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo y de excursiones fluviales con fines turísticos.



También contempla servicios profesionales de licenciados en turismo, técnico en turismo, guías de turismo, guías de caza, guías de pesca; servicios de centros de pesca deportiva; de centros de turismo aventura, ecoturismo, turismo rural o similares; servicios de explotación de playas y parques recreativos; venta al por menor de artículos o artesanías regionales; organización de ferias, congresos, convenciones o exposiciones, explotación de inmuebles/o servicios empresariales para ferias, congresos, convenciones o exposiciones; servicios empresariales vinculados con la organización de ferias, congresos, convenciones o exposiciones y alquiler de equipamiento los mismos y gastronomía.