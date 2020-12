Una licitación en duda y con pocos protocolos

Por Guillermo Schmidt

Más allá de la importancia de una obra muy esperada por la ciudad, el acto de licitación para mejorar el servicio de agua potable en barrio Loyola, dejó muchas curiosidades. Hasta una hora antes de la cita, la ceremonia estaba postergada porque, según se informó, no había oferentes. Sumado a esto, la cantidad de gente que participó de la apertura de sobres fue excesiva para las dimensiones del lugar.

Hace un mes, el Gobierno Provincial definió la fecha para licitación y anunció que la ceremonia se llevaría a cabo en la sede del Ministerio de Infraestructura. En el inicio de esta semana hubo un cambio de planes y el evento se trasladó a nuestra ciudad. El lugar elegido fue el salón de usos múltiples de la Asociación Civil San Ignacio de Loyola.

Cuando faltaban muy pocas horas para el acto, este martes por la noche, nuevamente los planes se alteraron: desde el Ministerio a cargo del proceso licitatorio indicaron que la apertura de ofertas se postergaría por quince días. ¿El motivo?: no había ofertas de empresas interesadas en realizar la obra.

La novedad sorprendió y mucho, principalmente por la expectativa que la inversión provincial había generado en la ciudad y en los vecinos de este barrio. De todas maneras, se decidió que el acto se realizaría igual para comunicar a los vecinos los motivos de la postergación.

Pasó la noche, y este miércoles a menos de una hora de la cita prevista a las, hubo otro giro inesperado: “nos dicen que ingresó una oferta a último momento y la licitación se hace”, afirmaron a este medio.

Una hora después, con el acto en marcha hubo lugar para otra sorpresa: sobre la mesa había tres sobres de diferentes empresas, que presentaron sus propuestas para realizar la obra de agua.

La duda que surge es si estas propuestas llegaron sobre la hora. Las suspicacias que merodearon el acto fueron muchas y oficialmente no hubo explicación alguna. Una muy alta fuente del Ministerio de Infraestructura explicó a Santotomealdia –off the record- que las idas y venidas fueron producto de un error: “Ayer nos informaron que no había ofertas y hoy nos dijeron que se habían equivocado y que había tres ofertas”, indicaron.

Sin distanciamiento, ni protocolos

Otro de los aspectos que llamó la atención este miércoles fue la falta total de protocolos de prevención del Covid-19, más aún tratándose de un acto organizado por el Gobierno Provincial y del cual también participaron funcionarios municipales.

En tiempos donde las reglas son explícitas en cuanto a la realización de actividades en espacios cerrados, fue realmente llamativa la cantidad de gente. Más allá del grupo de personas necesario para realizar el acto licitatorio, había una notoria presencia de funcionarios municipales de diversas áreas (muchos de ellos con colaboradores); pero también la comitiva que acompañó a la ministra Frana, concejales, vecinos del barrio e integrantes de la Asociación Civil.

Si bien es cierto que durante la previa todos estuvieron en la plaza al aire libre, cuando comenzó el acto, en el salón de usos múltiples, había alrededor de 40 personas (o más) amontonadas en un espacio cerrado cuya capacidad en tiempos de pandemia es evidentemente inferior.

Además de eso, en ningún momento se controló la temperatura de los presentes ni se ofreció alcohol en gel. La única medida preventiva fue el barbijo individual, utilizado por la mayoría de los presentes.

“No me invitaron”

Al terminar la reunión, Daniela Qüesta le agregó más polémica a la jornada: “No me invitaron nunca. Le pedí por favor a la ministra hace dos días por mensaje que me invite… y no pudo invitarme porque no sabía si había oferentes”, disparó la mandataria, al hablar con este medio.

Pese a esa situación, Qüesta participó del acto. Antes del comienzo atendió a los medios de prensa junto a la ministra Frana y luego se sentó en la mesa principal, que compartió con la titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos y el concejal del PJ Rodrigo Alvizo.

Acerca de las polémicas declaraciones de Qüesta, la misma alta fuente del Ministerio de Infraestructura, que explicó los entretelones de la “confusión” en la cantidad de ofertas, aseguró a este medio que lo afirmado por la intendenta local “no es así, que no hubo malas intenciones”, y que esos dichos cayeron muy mal a la ministra Silvina Frana.