Qüesta: “Esta licitación es un paso fundamental para lograr la solución de fondo”

Por Santotomealdia

La intendenta Daniela Qüesta participó este miércoles de la apertura de sobres de la obra que permitirá asegurar un mejor servicio de agua potable en el complejo Loyola, acompañando a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana.

“Se licitó la obra que más nos tenía preocupados. La ciudad de Santo Tomé tiene un montón de problemas y un montón de cuestiones a resolver. Y en relación al tema de Loyola hubo análisis puntuales que jamás negamos y que nunca escondimos”, afirmó la mandataria luego del acto licitatorio, en declaraciones a Santotomealdia.

“Es un sueño que se hace realidad”, agregó a continuación. Y destacó que “La obra va a mejorar de manera sostenible la presión y la calidad del agua en el barrio, pero también en todo el sector abastecido por la cisterna sur, incluyendo Sargento Cabral, General Paz y Zazpe”.

“El agua es lo más importante”

Más adelante, Qüesta agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y de la empresa Aguas Santafesinas en la elaboración y supervisión técnica del proyecto.

“Luego de los problemas que se detectaron en la calidad del agua en el Loyola, desde el Municipio pusimos en marcha distintas acciones a corto, mediano y largo plazo para encontrar una solución que les diera a los vecinos la tranquilidad y el servicio que se merecen”, remarcó la intendente.

“Hoy contamos con la certificación del ENRESS de que los vecinos de Loyola consumen agua del Acueducto provista por el tanque central, donde también pusimos en marcha una obra con fondos propios para mejorar la presión del suministro para un amplio sector de la ciudad”, añadió.

“El agua es lo más importante y esta licitación es un paso fundamental para lograr la solución de fondo. Seguramente la obra no se va a terminar este verano, pero los vecinos saben que nos estamos ocupando y haciendo lo que hay que hacer”, afirmó la mandataria.

“No me invitaron nunca”

Entre las declaraciones realizadas por Qüesta a Santotomealia, llamó la atención un dato revelado por la mandataria. Según afirmó, no fue invitada oficialmente al acto licitatorio realizado este miércoles.

“Tuvo todas las confusiones, pero lo importante es el acto en sí mismo”, dijo, en referencia que hasta una hora antes de la apertura de sobres, el acto no se iba a realizar porque -supuestamente- no había ofertas presentadas.

“Hubo tanta confusión que como intendente no me invitaron nunca, pero no importa”, reveló Qüesta en tono irónico. Y agregó: “Le pedí por favor a la ministra hace dos días por mensaje que me invite… y no pudo invitarme porque no sabía si había oferentes. Pero bueno, eso es anecdótico”, concluyó.