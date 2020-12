Luego de la licitación de la obra que permitirá vincular el tanque del barrio Loyola con el Acueducto Desvío Arijón, vecinos de la zona se mostraron esperanzados con la posibilidad de comenzar a encontrar soluciones a un problema que los aqueja desde hace años. En el marco del acto realizado en la sede de la Asociación Civil San Ignacio de Loyola, Cristina López -referente de la entidad- afirmó que “esperamos que de una vez por todas tengamos una solución definitiva al tema del agua”.

“Hace más de cinco años que estamos reclamando por la calidad del agua, nunca fuimos escuchados y esto es súper importante”, señaló López, quien además pidió “a los vecinos que sigan reclamando y nos sigan acompañando porque es la única forma de que se visibilice algo tan importante como el tema del agua”.

López remarcó que “en esta época del año la demanda del agua es mucho mayor” y los problemas habituales se incrementan. “Tenemos muchos problemas de presión, de color y por más que uno se quiera acostumbrar no es lo ideal”, agregó.

Seguidamente, Victoria Germano, quien pertenece a la misma entidad, añadió que “la conexión del acueducto y la obra que se está licitando esperamos que los problemas se empiecen a solucionar”.

No obstante, indicó que la obra licitada no será suficiente para mejorar la calidad del servicio si no se lleva a cabo, además, una necesaria limpieza de las cañerías.

“El agua es turbia porque no se hace limpieza de las cañerías, que es otro tema que estamos reclamando hace tiempo. Nuestra lucha inició porque el Enres determinó que el agua que estábamos tomando no era apta para el consumo humano”, subrayó.

Vecinos y funcionarios, en la plaza Bordagaray de barrio Loyola.