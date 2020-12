Qüesta, sobre la jefa de Policía: "No comprende la realidad, no tiene la autoridad suficiente o no nos cree"

Por Santotoméaldía

La intendenta Daniela Qüesta insistió esta mañana en la falta de apoyo provincial para contener las situaciones de inseguridad, tanto por los graves hechos sucedidos en barrio Las Vegas como por la superpoblación de presos en la Comisaría 12. En una entrevista brindada a radio Aire de Santa Fe, la mandataria reiteró la necesidad de mantener una audiencia con el ministro de Seguridad Marcelo Saín y cuestionó a la jefa de la Policía de la Provincia, Emilce Chimenti, sobre quien dijo: "No comprende la realidad, no tiene la autoridad suficiente o no nos cree".

Al referirse a la máxima autoridad policial, Qüesta lamentó que pese a haber mantenido diversas reuniones, las gestiones no llegan a buen puerto. “Siento que no comprende la realidad de la ciudad, a pesar de que es de Santo Tomé, o no tiene la autoridad suficiente sobre la fuerza, o no nos cree. Cualquiera de las tres cosas deberíamos haberlas podido corregir en este tiempo”, aseguró.

La intendenta reclamó una vez más al gobierno provincial “que haga lo que tiene que hacer” porque “son los que tienen la autoridad” sobre las fuerzas de seguridad. “No se trata de una capacidad personal o no, se trata de qué resuelve quien tiene el poder para hacerlo. Yo no tengo poder sobre la policía, ni facultades sobre la gendarmería ni sobre el servicio penitenciario”, indicó.

En ese sentido, puntualizó en la figura del ministro Saín, a quien declaró “no conocer personalmente” pese a haber gestionado varios pedidos de audiencia. “Todas las notas y pedidos que hicimos están dirigidos al ministro de Seguridad, pero a mí no me recibió nunca, no lo conozco personalmente”, subrayó, al tiempo que cuestionó: “los dos puntos que estallaron la semana pasada fueron los mismos por los que venimos insistiendo y por eso pedimos audiencias al ministro”.

Consultada acerca de la escalada de violencia que se registró en los últimos días en el barrio Las Vegas, sostuvo que “es un viejo problema de enfrentamiento entre dos familias, dos bandas”, y consideró que “la justicia tendrá que definir de dónde viene, si es de cuestiones personales o delictivas”. “Nosotros tenemos nuestras presunciones, pero no lo podemos afirmar”, agregó.

Tras recordar que los protagonistas de los últimos incidentes “son las mismas familias que hace año atrás han tenido otros enfrentamientos”, pidió la presencia permanente de fuerzas especiales dentro del barrio. “La mano dura no es la solución, pero es lo que permite la pacificación para buscar otro tipo de soluciones”, consideró.

“La solución en esta situación es la presencia de las fuerzas como Gendarmería, Infantería o las TOE dentro del barrio”, remarcó. Si bien reconoció que “extraoficialmente sabemos que ahora están hace tres días”, se quejó porque “lo estamos pidiendo hace un año”.

Por otra parte, al referirse a la sobrepoblación de presos en la Comisaría 12, que derivó en una fuga varios reclusos días atrás, dijo tener “la tranquilidad de que los vecinos de la zona de la Comisaría saben porque le hemos mostrado cada una de las notas y reclamos que hemos presentado”.

“En materia de seguridad intentamos reunirnos con funcionarios que nos permitan dar un panorama de las situaciones más complejas de la ciudad para después seguir gestionando cada vez que haya un problema en un barrio determinado. Ahora, qué hago cuando tengo las notas, los pedidos de audiencia y no registran que existe la ciudad”, completó.