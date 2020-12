Gómez Alcorta: "Estamos con expectativas de que esta vez pueda ser ley"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que tiene "expectativas de que esta vez pueda ser ley" el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, aunque reconoció que "no es que la cosa sea sencilla, fácil o esté holgada".



"Tenemos la expectativa de que así como en Diputados se ganó con catorce votos de diferencia cuando en el 2018 fueron cuatro votos de diferencia, esperamos revertir esta vez los siete votos por los cuales se perdió en 2018 en el Senado", dijo Gómez Alcorta, al hablar por radio La Red.



La funcionaria, quien este lunes irá al Congreso a defender este proyecto, consideró que respecto de 2018 “hay varios cambios”, y dijo que “el tema se puso en agenda y hay un tono muy diferente en los debates respecto de 2018, un tono menos beligerante”.

Asimismo, remarcó que “es la primera vez que un Poder Ejecutivo está traccionando", en referencia a que el Gobierno nacional "presentó el proyecto, moviéndolo con la expectativa clara de que sea ley”.



En otro orden, ante una consulta, consideró "absolutamente repudiables" los escraches que sufrieron algunos legisladores por sus posturas respecto de esta iniciativa.



Al responder una pregunta sobre la postura de José Mayans, titular del bloque del Frente de Todos en el Senado, respecto de que la Constitución es pro-vida y el aborto sería ilegal, explicó que “hay una enorme cantidad de jurisprudencia que dice lo contrario”.



“Obviamente respetamos la opinión del senador, pero si fuese así no podría existir hace cien años la interrupción legal del embarazo en caso de violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer”, afirmó.



Sobre la fecha del debate en el pleno del Senado del proyecto aseguró que “el 29 (de diciembre) es en principio la fecha que nos están diciendo". "Esta semana recién se podría sacar el dictamen y hay que esperar siete días para tratarlo, y como están los feriados, se llegaría al 29", completó.



Al ser consultada sobre la situación del senador José Alperovich, de licencia mientras enfrenta una denuncia por presunto abuso realizada por su sobrina, afirmó que “respetando el principio de inocencia", ella creía "en la contundencia de esa denuncia".



"Yo creo en la contundencia de esa denuncia y yo aspiro a que el proceso judicial se apure”, dijo. Gómez Alcorta destacó “la enorme valentía que tuvo esa mujer en hacer la denuncia” y opinó que el trámite judicial no tiene “la celeridad” que debería tener.



Sobre si la titular del Senado Cristina Fernández de Kirchner será la encargada de definir la votación en el Senado aseguró: “Esperemos que no, en el sentido de que lleguemos con un margen más holgado”.



“Hoy no está ese margen holgado, pero los consensos se tejen y quedan dos semanas para llegar a la votación y dos semanas antes de la votación en Diputados no había una diferencia de catorce votos”, concluyó.

Fuente: Télam