Racing se confió y Vélez se llevó la victoria en el final

Vélez Sarsfield alcanzó la noche del viernes un éxito inesperado ante Racing por 2 a 1, en el estadio José Amalfitani, en el partido que abrió la primera fecha de la zona B de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona. Tiago Banega señaló la apertura para Racing, en el segundo tiempo, y en los últimos minutos Vélez lo dio vuelta con los tantos de Cristian Tarragona y Lucas Janson.



Ambos equipos, que han dado prioridad a sus participaciones en las copas internacionales -Vélez en la Sudamericana y Racing en la Libertadores- y que por ello no llegaron a clasificar a la Fase Campeonato, abordaron este compromiso una vez más con formaciones alternativas.



Tanto que Racing presentó el duodécimo debut de sus jugadores juveniles en el ciclo del DT Sebastián Beccacece: el zaguero central Elías Machuca, de 17 años, nacido en Lomas de Zamora.



Los de Liniers, para no ser menos, ofrecieron su primera presentación como titular al defensor central Damián Fernández (19), oriundo de Merlo (provincia de Buenos Aires), convocado a los entrenamientos del seleccionado Sub 20 a partir de la semana entrante en Ezeiza.



Después de un juego equilibrado y sin llegadas de riesgo a los arcos, en el primer cuarto de hora, paulatinamente fue creciendo el accionar de Vélez en ataque, con lo que exigió a dos seguras intervenciones de Matías Ibañez.



El arquero de la "Academia" se lució ante un certero cabezazo de Agustín Bousat (19 min) y en una carga de Juan Martín Lucero, que definió con un remate rasante y cruzado (21 min).



Racing mejoró luego de promediar la etapa inicial, contando con una clara situación por un cabezazo de Nicolás Reniero, que anticipó a los zagueros y obligó al atento control del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez.



Ambos conjuntos, con la premisa de la buena circulación del balón a ras del piso, insinuaron más de lo que concretaron en el opaco primer tiempo.



El complementario continuó con similares características, mostrándose más punzante los dirigidos por Mauricio Pellegrino, pero sin resolución acertada para la definición.



En cambio, el equipo visitante estuvo a punto de obtener la apertura en una sorpresiva escapada de Carlos Alcaraz, cuyo violento remate fue desviado al córner por Domínguez junto al caño derecho (21 min).



Vélez, que seguía sin convicción con sus ataques, más tarde regaló el gol para la "Academia" por un "blooper" entre los defensores centrales y el guardavalla Domínguez.



La pelota quedó picando en el área chica para que llegara el ingresado Jonathan Cristaldo, rebotando su tiro en el poste derecho y apareció por el medio Banega para introducirla en el arco (35 min).



Los ingresos de Tarragona y Janson le brindaron más claridad a la ofensiva local, marcando el centrodelantero el empate en una espléndida maniobra (43 min) y, desde una posición dudosa, lo asistió al exdelantero de Tigre para convertir el tanto del triunfo (44 min).



Demasiado premio para Vélez, cuando el empate era lo más justo, solo el desequilibrio que impuso Tarragona puede hacer comprensible el éxito de los del "Fortín".