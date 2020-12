"No podemos creer que el Ministerio de Seguridad no nos atienda"

Por Santotomealdia

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Martín Giménez, señaló esta mañana que no pueden acceder a ningún diálogo con el Ministerio de Seguridad y afirmó: “Queremos hablar con el jefe de la provincia de Santa Fe, el que eligió el pueblo de la provincia de Santa Fe que es el gobernador. Queremos que él en persona logre soluciones concretas”.

En el mismo sentido, el funcionario municipal contó que desde el Ejecutivo trataron de generar instancias de diálogo con Seguridad de la provincia y nunca se logró. “Ya nos cansamos de mandar una cantidad de y de presentaciones. Sabemos que este es un tema político, fundamentalmente político, no podemos creer que el Ministerio no nos atienda, no podemos creer que cuando nos atienden sean muchos funcionarios que no tienen capacidad operativa para poder resolver el tema”, indicó con relación a la situación de la Comisaría 12.

Giménez sostuvo además que la superpoblación de comisarías se da en todo el departamento La Capital y confirmó que le solicitaron a la secretaria ejecutiva del Área Metropolitana, Alejandra Chena, que se sume al reclamo para darle más fuerza. “Nosotros desde Santo Tomé acompañamos el otro día de los vecinos a hacer una marcha y vamos a seguir realizando acciones. Hoy estamos evaluando y próximos a podernos sumar a un reclamo del Poder Judicial sobre el estado de situación de la superpoblación de la Comisaría 12 y hemos solicitado al gobernador de la provincia una entrevista a ver si nos puede atender por esto. También sabemos que hay diputados que van a presentar algo en la Legislatura”, detalló.

Las Vegas

Con relación a la muerte del joven de 17 años y la posterior quema de viviendas en este barrio, el funcionario municipal afirmó: “Pedimos que ingresen las fuerzas de choque para poder pacificar el barrio, hasta tanto podamos llegar a mayores entendimientos y avancen las causas judiciales”.

En la misma línea, y acerca de la complicada situación que se vive en esta zona de la ciudad, el secretario de Gobierno indicó: “Hasta el sistema de recolección de residuos tiene que ir con custodia policial, porque no pueden entrar a hacer la recolección. Nosotros lo denunciamos antes de que ocurriera el fallecimiento del joven, eso es lo que nos duele mucho. La falta de diálogo es falta de gestión y falta de planificación. En eso es donde se nota a las claras que el Ministerio de Seguridad no entiende que es un problema político de gestión el problema de seguridad en la ciudad”.