Boudou apuntó a Rosenkrantz: "No hay duda que la Corte se mete en política con este fallo"

El exvicepresidente Amado Boudou cuestionó hoy el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena por el caso Ciccone y consideró que con esa medida el tribunal "se mete en política", al tiempo que apuntó al presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.

"No hay duda de que la Corte se mete en política con este fallo", afirmó Boudou, que de todas maneras dijo que "lo que se resolvió era algo que podía suponerse".

Sostuvo, en tanto, que "es una Corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó integrarla por decreto".

"Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa", subrayó el extitular del Senado.

Al cuestionar el proceso judicial que terminó con una condena a 5 años y 10 meses de prisión, Boudou resaltó: "El presidente del tribunal que me condenó fue (Pablo) Bertuzzi, que no siguió el Código Penal sino el Código Electoral. Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones".

"El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares", recordó el ex vicepresidente de Cristina Kirchner.

A su entender, "Bertuzzi hizo todo eso" en su contra "y le cobró a (Mauricio) Macri con el cargo de camarista federal".

"Lo que me hicieron ya está, pero lo que me preocupa es el ataque feroz contra Cristina", advirtió Boudou en declaraciones radiales.

Al respecto, aseguró que "es un disparate que siga adelante la causa armada de los cuadernos", y consideró que "es gravísimo, pero es una anécdota al lado de los aprietes que hicieron sobre los que iban a declarar", a quienes "les decían que se arrepentían o iban a la cárcel".

Fuente: Noticias Argentinas