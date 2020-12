COVID-19 en Argentina: 149 muertes y 7.629 nuevos contagios

Otras 149 personas murieron y 7.629 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, donde el presidente Alberto Fernández anunció que esta semana se firmará el contrato para recibir la vacuna rusa y anunció que se prevé "vacunar a 300 mil personas antes de fin de año".



Con las muertes y nuevos casos reportados hoy, suman 39.305 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.447.732 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.916 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56% en el país y del 60,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 1.447.732 contagiados, el 88,04% (1.274.675) recibió el alta y 133.752 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 73 hombres, 17 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Catamarca; 3 en Chaco; 7 en Chubut; 6 en Córdoba; 1 en La Pampa; 1 en La Rioja; 4 Mendoza; 1 en Río Negro; 2 en Salta; 5 en San Luis; 5 en Santa Cruz; 10 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero y 4 en Tucumán.



También fallecieron 76 mujeres: 22 en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 2 en Chubut; 2 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 2 en La Rioja; 4 en Mendoza; 1 en Río Negro; 3 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 28 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 2 residentes en la provincia de Tucumán.



En las últimas 24 horas fueron realizados 47.112 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.022.872 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 88.654 muestras por millón de habitantes.



En este contexto, el presidente Fernández reveló hoy que el Gobierno nacional firmará "esta semana" el contrato con Rusia para recibir las vacunas 'Sputnik V' contra el coronavirus y adelantó que se prevé "vacunar a 300 mil personas antes de fin de año". "Al contrato ya le di la última leída y ya está en condiciones de ser firmado. Lo haremos entre hoy, mañana o pasado", precisó el mandatario a El Destape Radio.



En tanto, ratificó que se vacunará a "cinco millones de personas durante enero y otras cinco millones en febrero". Más tarde, en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, donde participó de un anuncio conjunto de las compañías Syngenta y Sinograin Oils Corporation, el jefe de Estado llamó a "pensar la Argentina del futuro" y "construir una nueva normalidad", tras la pandemia de coronavirus, que "deje atrás la desigualdad" en el país y en el mundo.



"El mundo entero se desplomó por la presencia de un virus que nadie esperaba", dijo el mandatario en su discurso y agregó que ahora "estamos esperando que en breve podamos contar con la vacuna" contra el coronavirus. "La normalidad que vivíamos antes fue injusta e hizo falta que viniera un virus para que dejara en evidencia la desigualdad", manifestó el mandatario, quien reiteró el llamado a construir una "nueva normalidad" que deje atrás esa situación.



En el plano global, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró hoy que la vacuna contra el coronavirus no termina con la devastación social y económica causada por la pandemia a nivel mundial, y llamó a aumentar la cooperación internacional al inaugurar una cumbre virtual sobre esa enfermedad.



"Las vacunas estarán disponibles en las próximas semanas y meses, pero no nos engañemos, una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá durante años, incluso décadas", afirmó el titular de las Naciones Unidas durante una sesión especial de la Asamblea General, en la que participan líderes de 141 países.



"La extrema pobreza está creciendo; la amenaza de una hambruna acecha. Enfrentamos la mayor recesión mundial en ocho décadas", advirtió.



Fuente: Télam