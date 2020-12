Unión igualó con Bahía y se despidió de la Copa Sudamericana

Unión se despidió de la Copa Sudamericana, al empatar como local sin goles con Bahía de Brasil, en el encuentro desquite de una de las llaves de octavos de final de la competencia continental. En el estadio 15 de Abril, el Tatengue no pudo remontar la desventaja que traía desde la semana pasada, cuando cayó 0-1 en el Arena Fonte Nova, en el duelo de ida.

El equipo de Azconzábal, que jugó todo el segundo tiempo con diez hombres por la expulsión de Mauro Luna Diale, a partir de la contribución del VAR, no tuvo un buen partido: equivocó los caminos para llegar, no fue profundos y casi no inquietó al arquero visitante, Douglas. Solamente en el cuarto de hora inicial, Unión intentó llevarse por delante a su rival, apelando a esa necesidad de querer dar vuelta la eliminatoria, aunque sin la más mínima claridad. Tuvo una chance clara a los 9 minutos, con un disparo de Corvalán, y luego hubo otro remate de Gastón Carabajal, que atrapó el guardavallas visitante.

Pero, de a poco, el asedio fue mermando y el juego se volvió trabado y muy cortado. El elenco brasileño intentó recurrir a la velocidad de sus delanteros para generar peligro. Y en una réplica, sobre los 23, el goleador Gilberto se lo perdió en forma increíble, después de haber sorteado la salida de Sebastián Moyano. Sin embargo, antes de la finalización de la etapa, llegó la maniobra que tuvo incidencia en el posterior desarrollo. En la mitad de la cancha, Luna Diale trabó fuerte y con plancha sobre Elber, en jugada que el VAR le avisó al árbitro colombiano Jhon Ospina, para que éste expulsase al exjugador de Boca Juniors.Lo cierto es que el banco tatengue reclamaba con insistencia por una infracción anterior, también muy violenta, de Nino Paraíba (ya estaba amonestado) sobre Galván que, sin embargo, no fue revisada por el equipo arbitral.

La desventaja numérica predispuso en forma negativa al elenco santafesino que, durante todo el segundo período, pareció más enfocado en seguir discutiendo con el árbitro que en tratar de forzar el desnivel que le diera la paridad y llevase la definición a los penales. Bahía, que tuvo que rearmar la defensa por la lesión de Anderson Martins, casi ni se preocupó por liquidar el pleito y solamente dependió de la tarea del ‘llanero solitario’ Gilberto. Sobre el cierre, otra vez el VAR cobró protagonismo cuando invalidó una maniobra que terminó en la red por remate de Corvalán (49m.), aunque el exmarcador de punta de Quilmes y Racing había conectado claramente en posición adelantada.

Bahía se medirá en cuartos de final con el ganador de la llave entre Vasco da Gama (1) y Defensa y Justicia (1), que se enfrentarán en la revancha este jueves en Brasil.