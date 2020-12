El fiscal general dice que no hubo fraude electoral y Trump sufre otro revés

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, negó este martes que se haya reunido evidencia de un fraude electoral en las presidenciales del 3 de noviembre que invalide la victoria del demócrata Joe Biden, contrariamente a lo que afirma el presidente republicano Donald Trump.



“Hasta la fecha no hemos visto fraudes a una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones”, dijo Barr, un aliado de Trump que antes de las elecciones se hizo eco de las afirmaciones del mandatario acerca de que la votación por correo no era segura.



En una entrevista con la agencia de noticias local AP, replicada por varios medios, Barr dijo que tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Seguridad Nacional han investigado las denuncias de fraude y no han llegado a nada.



Poco después de que se publicara la declaración de Barr, Trump tuiteó más afirmaciones infundadas de fraude electoral. Y su abogado, Rudy Giuliani, y su campaña emitieron una declaración mordaz afirmando que, "con el debido respeto al Fiscal General, no ha habido nada parecido" a una investigación.



Luego de la publicación de la entrevista, Barr fue visto en la Casa Blanca, donde tenía una reunión programada previamente, aunque muchos analistas especulaban que podría dejar el gobierno.

Barr hizo estas declaraciones mientras la campaña de Trump persiste en tratar de demostrar que hubo una votación fraudulenta en estados clave para el triunfo de Biden, como Georgia, Michigan y Pensilvania, con la esperanza de evitar que la victoria del demócrata se oficialice en el Colegio Electoral el 14 de diciembre. Trump, quien se niega a admitir su derrota, criticó el domingo al Departamento de Justicia y al FBI (policía federal) por no ayudarlo a demostrar la existencia de un fraude, según él, masivo. "Están desaparecidos", dijo en Fox News.



Sin embargo, Barr dijo que los fiscales estadounidenses y los agentes del FBI han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto ninguna evidencia que cambie el resultado de las elecciones. En varias demandas judiciales, todas rechazadas por los tribunales, la campaña de Trump ha buscado invalidar millones de votos de Biden basándose en afirmaciones sin pruebas.



Trump presentó hoy una demanda ante el Tribunal Supremo de Wisconsin para revocar la certificación de los resultados electorales en el estado, que dan la victoria al candidato demócrata



El recurso es la última posibilidad de Trump de revertir los resultados y se produce un día después de que el gobernador demócrata Tony Evers y la presidenta de la Comisión Electoral de Wisconsin certificaran a Biden como el ganador de los 10 votos del Colegio Electoral del estado.



Su equipo solo tiene hasta el 8 de diciembre para desarrollar su estrategia legal. Los 50 estados deben certificar sus resultados antes de que se reúna el Colegio Electoral el 14 de diciembre,



Ese día todos los estados deberían haber resuelto cualquier disputa y el gobernador de cada territorio debe enviar los resultados certificados al Congreso. Una vez confirmado que Biden supera los 270 votos electorales, el presidente electo inaugurará su mandato en una ceremonia frente al Capitolio el 20 de enero.



Los resultados sitúan a Biden con 306 votos frente a 232 de Trump.

