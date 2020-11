El Frente Progresista reclama paridad en el gabinete y cuestionó el escaso presupuesto en materia de género

Diputados, diputadas y senadores de los distintos bloques que componen el Frente Progresista sentaron posición respecto de dos temas claves que tendrán tratamiento en la última sesión ordinaria del años.

Por un lado, adelantaron que aprobarán el veto del gobernador Perotti a la ley de Paridad que incluye a la formula de gobernador y vice, y redoblaron la apuesta: "Esperamos que la paridad llegue al gabinete". En cuanto al presupuesto objetaron la venta de inmuebles del Estado, la falta de perspectiva de género en los gastos para el 2021 y el endeudamiento "para hacer caja".

Uno de los temas más relevantes que abordará la Legislatura en la sesión de este lunes es el presupuesto 2021, ley que “como somos una oposición responsable vamos a acompañar” según destacó la diputada Clara García (PS), al tiempo que el radical Fabián Bastia señaló que “limitamos y quitamos discrecionalidades que abundaban y que no se ajustaban a ley de leyes, que nada tenían que ver con el manejo de los fondos”.

La norma, que ya tuvo media sanción del Senado provincial el pasado jueves, y obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, será tratada sobre tablas esta tarde.



Algunos de los puntos que se modificaron tienen que ver básicamente con la limitación de la discrecionalidad dado que limitaron la posibilidad de transferir gastos de capital a gastos corrientes. El proyecto planteaba una autorización del 100% y se dispuso un tope del 40%.

Además se le dio prioridad a municipios y comunas al momento de incluir una claúsula para asistir con adelantos transitorios a los gobiernos locales. Así mismo cuestionaron que el presupuesto destinado a Seguridad haya tenido solo un 8% de aumento interanual con una inflación proyectada de más del 40%.



"Lo que incluimos en el presupuesto es que de cumplirse la sentencia de la deuda de la Nación por el fallo de la Corte hacia la provincia, que esos fondos deducidos sean afectados a infraestructura para municipios y comunas", señaló Fabián Bastia y agregó: “Ya no podrá decir el gobernador Perotti que no tiene el presupuesto que él quería. Lo que podemos decir nosotros que sí tiene muchos fondos disponibles que podría haber utilizado durante el año”.



Por su parte, Clara García cuestionó la ausencia de representantes del Gobierno en la horas previas a la votación: "Vamos a votar un presupuesto sin que tengamos un ministro de Gobierno con quien hayamos mantenido diálogo y con un ministro de Economía que no solo no vino a la Legislatura, sino que ni siquiera respondió a los pedidos de informes".



En tanto, ambos legisladores coincidieron en que “Perotti no incluyó la deuda que la Nación tiene por la Corte o por el Anses. ¿Acaso tiene más compromiso con el presidente que con las santafesinas y los santafesinos? Por ejemplo, no se entiende por qué incluyó un artículo para vender todos los bienes inmuebles de la provincia. Estamos ante un presupuesto que prioriza un endeudamiento casi obsesivo, innecesario y carísimo, pero para tener los fondos en caja”.



Ley de Paridad



Respecto de la ley de paridad, el senador Felipe Michlig remarcó el trabajo conjunto de ambas cámaras en la confección de la ley pero manifestó que "el Ejecutivo ha violentado acuerdos legislativos que eran muy amplios en el tratamiento de esta ley, que fue un muy importante hacia adelante para buscar la igualdad que tienen que tener las mujeres en la participación para la toma de decisiones".



Por su parte, la diputada Lionella Cattalini destacó el 2020 como "el año de la paridad", recordó que hubo iniciativas previas para llegar a la ley "durante el gobierno de Miguel Lifschitz" y le pidió al gobernador Perotti "que empiece a ocupar los cargos de Ministerios con mujeres, el gobernador dijo que iba a hacer algunos cambios a final de este año y principio del año que viene. Ojalá, por qué no? Tenga una primera ministra de gobierno mujer".



Silvana Di Stefano destacó el diálogo, la perseverancia del movimiento de mujeres y especialmente “las mujeres de nuestro partido, la Mesa de Mujeres por la Paridad” y agregó: “lo más importante era que Santa Fe tenga una ley de Paridad”.

En tanto Mónica Peralta (GEN) celebró la norma y cuestionó al gobierno por la falta de perspectiva de género en el presupuesto "es fundamental esta plataforma de derechos para las mujeres de la provincia. Hoy vamos a votar un presupuesto para el año que viene que no tiene ninguna consistencia en cuanto a las perspectivas de género, un tema importante que no se tuvo en cuenta".