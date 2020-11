Dengue: cuestionan la efectividad de las campañas de fumigación en la vía pública

El investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave, Conicet-UNLP) Juan José García dialogó con Télam sobre el tipo de abordaje que vienen haciendo los municipios para enfrentar al dengue. También explicó detalles poco conocidos sobre el aedes aegypti.



El especialista hizo hincapié en la poca o nula efectividad de las publicitadas campañas de fumigación en la vía pública que invaden los medios de comunicación.



Allí se suelen ver vehículos con grandes aparatos para lanzar en el espacio público gran cantidad de químicos insecticidas. García asegura que ese paradigma es equivocado e inútil para hacerle frente a la proliferación de los mosquitos.



“No tiene sentido para combatir a esta especie fumigar zanjas, espejos de agua o espacios abiertos”, ya que “el 99% de los aedes aegypti está dentro de las casas. Es un mosquito totalmente domiciliario”, explicó.



“A pesar de todas las campañas que se hicieron durante estos últimos años, se siguen repitiendo ideas erróneas y diciendo muchas cosas incorrectas. Encima, muchos municipios usan los plaguicidas sin medir las consecuencias. Matan todo tipo de insecto, y los que quedan desarrollan resistencia a esos químicos”, agregó García.



En la entrevista con Télam se mostró, no obstante, indulgente con "los funcionarios de distintos niveles y de diferentes colores partidarios". Según el reconocido investigador, "necesitan hacer cosas para la foto y por eso salen a tirar humo".



"Siempre propuse que envíen un trabajador municipal para que se forme en mosquitos, ratas y cucarachas, pero nunca lo logré. Las universidades del conurbano sería importante que fuesen aprovechadas. El trabajo efectivo, quizá el único, es el descacharreo domiciliario”, añadió.



El experto del Conicet señaló que "un mismo mosquito pica varias veces a lo largo de un plazo de alrededor de un mes", y que "si encuentra todo lo necesario en una vivienda no se desplaza más de 50 ó 100 metros". Sin emgaro,aclaró que en zonas con escasez de agua se verificaron excepciones muy poco frecuentes: "desplazamientos de hasta dos kilómetros y medio".



“A los huevos el insecto los coloca en una cubierta, o en un balde, pero no directamente en el líquido, sino en el borde, a la espera de que suba ese nivel de agua. Cuando los huevos quedan sumergidos, nacen las larvas”, explicó.



Además, en un breve repaso sobre la proliferación del aedes aegypti en Argentina, señaló que “desde que el ingresó nuevamente al territorio, durante la década del 90, el dengue se viene comportando en forma cíclica", y puntualizó: "Los primeros brotes importantes los tuvimos en 2009, se repitieron en 2016, y ahora, en 2020”.



“Estos picos se dan por una suma de factores, pero la realidad es que no son tan bien conocidas esas condiciones que favorecen la proliferación de ese insecto, y se cree que no hay ningún factor determinante. La población del mosquito ya está muy bien instalada hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires. En el AMBA es mayor su presencia desde octubre hasta mayo, sobre todo desde la mitad de febrero hasta abril”, explicó.



García también se refirió a la vacuna desarrollada por el laboratorio francés Sanofi. “Tiene una efectividad cercana al 60% para los cuatro serotipos, pero se comprobó que las personas vacunadas que no habían tenido nunca la enfermedad podían desarrollar dengue grave. Por eso había sido recomendada sólo para personas que ya hubieran tenido dengue, y en algunos países donde la situación es más grave que la del resto”, concluyó.

Fuente: Télam