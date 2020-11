Comenzó el velatorio de Maradona: una multitud lo despide en Casa de Gobierno

Luego de que el cuerpo de Diego Maradona fuera trasladado durante la madrugada de este jueves desde la casa de sepelios de La Paternal hacia la Casa Rosada, comenzó una triste vigilia en todo el país que culminó a las 6 cuando se abrieron las puertas de la capilla ardiente montada en el interior de la Casa de Gobierno.

Minutos antes del ingreso del público a Balcarce 50, se vivieron momentos de tensión: hubo corridas, empujones y forcejeos de fanáticos con la Policía, a la espera del público para poder despedir a su ídolo. Hay un fuerte de operativo de seguridad en el lugar.

Parte de los fanáticos quisieron esquivar las vallas para poder entrar a la sede del Ejecutivo después de una vigilia durante la madrugada y fueron frenados por la Policía. A las 6.17 abrieron las puertas de Casa de Gobierno y empezaron a entrar los fanáticos, que con llantos despiden al Diez El funeral será hasta las 16.

Murió Diego Maradona: de la despedida de Claudia, Dalma, Gianinna al llanto de Rocío Oliva

Su exmujer Claudia Villafañe, sus hijas Dalma, Gianinna y Jana recibieron el cuerpo y, junto a amigos y familiares cercanos, permanecen en el lugar desde la 1 de este jueves. A Dalma, la hija mayor de Diego, se la pudo ver con una camiseta de Boca en la mano, a modo de homenaje hacia su padre. Mientras que Giannina y Claudia optaron por llevar a cabo los preparativos para el descanso eterno de Maradona.

Sus compañeros del mundial de México ‘86 fueron de los primeros en llegar. Entre los jugadores de aquella histórica Selección estuvieron Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Oscar Garré y Carlos “Chino” Tapia. También participó de la despedida el mítico masajista del conjunto nacional, Víctor Galíndez.

Por otra parte, cerca de las 2 de la madrugada, caminando tranquilo y sin detener el paso, el líder de “La 12″ Rafael Di Zeo hizo su entrada a la Casa Rosada para despedir a Maradona en el velatorio reservado a familiares y el círculo íntimo. Al verlo llegar junto a otros barras de Boca, los efectivos de seguridad le franquearon el paso como si se tratara de un allegado a la familia o de un funcionario de gobierno.

Minutos después de que Verónica Ojeda junto con Dieguito Fernando se retiraban del velatorio en la Casa Rosada, Rocío Oliva, otra de las ex parejas de Diego Maradona, intentaba ingresar, pero se tuvo que retirar. Con el llanto solo a veces contenido por momentos llegó a decirle a la prensa: “No me dejaron entrar. Me dicen que vuelva a las 7 como el resto. No piensan ni un minuto en él”.

Eran pasadas las 4.40 y Rocío se quedó en la explanada de la Casa de Gobierno donde desde anoche velan al astro que murió a los 60 años. “¿Hablaste con Claudia (Villafañe)”?, le preguntaron los periodistas. “Sí, sí respondió ella”, con la voz quebrada por el dolor y la bronca, y dio a entender que la primera esposa del Diez le había dicho que la decisión no había sido de ella.

Oliva rompió en llanto y contó que ella había advertido que Maradona no estaba bien de salud y ofreció su colaboración para tratar de ayudarlo. “El 30 de octubre cuando lo vi, no lo vi bien, y me puse a disposición. Él no tenía que estar en su casa, tenía que estar internado”, se lamentó.

En la Casa de Gobierno calculan que podrían despedir El Diez más de un millón de personas durante 48 horas, teniendo en cuenta que desde la noche del miércoles ya había miles de personas en Plaza de Mayo. Sin embargo, por pedido expreso de la familia, la ceremonia deberá concluir este mismo jueves a las 16:00 y el velatorio del excapitán de la Selección será a cajón cerrado.

Según fuentes oficiales, la organización de la ceremonia está a cargo de los ministerios de Defensa, Salud y Seguridad de la Nación, que coordinarán acciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También se estableció que quienes quieran despedir al ídolo entrarán por la puerta de Balcarce 50 y luego saldrán por Balcarce 24, las cuales se abrirían después del mediodía.

Pasadas las 15:00 de este miércoles el personal de mantenimiento comenzó a retirar las placas de yeso que se encontraban en el ingreso de Balcarce 50, cuya entrada no se utiliza desde fines del gobierno de Mauricio Macri.

Además, habrá vallas colocadas desde 9 de Julio y Avenida de Mayo para que los participantes avancen hasta la Casa de Gobierno por esa vía. Con esta medida, las autoridades intentarán que se respeten las normas de distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus.

La planificación y puesta en marcha del operativo de seguridad comenzó durante la tarde, luego de que la familia de Maradona aceptara la oferta del presidente Alberto Fernández de hacer el velatorio en el edificio de Balcarce 50.

Al respecto, el jefe de Estado dijo en una entrevista con la Televisión Pública: “Cuando pensé en abrir la Casa de Gobierno para Diego es porque desde estos balcones salió con la Copa del Mundo en 1986 y saludó en el mundial ’90, y quiero que todos los argentinos que quieran despedirlo puedan hacerlo”.

Y agregó: “Primero pensé en hacerlo en la cancha de Argentinos Juniors, hablé con Claudia (Villafañe), le comenté las dos opciones y ella prefirió la Casa de Gobierno”.

Diego Armando Maradona, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, murió este miércoles 25 de noviembre a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la casa que habitaba en la localidad de Tigre desde que fue dado de alta tras su última operación, el martes 3 de noviembre.

El pasado viernes 30 de octubre de 2020 Diego Maradona cumplió 60 años. El mundo celebraba la Navidad Maradoneana desde el primer minuto del día con saludos y homenajes que se extendieron durante toda la jornada, un día en el que en circunstancias del reinicio del torneo argentino tras más de siete meses de pausa por la pandemia, mostró una imagen impactante: un muy mal estado de salud que apenas le permitió estar un puñado de minutos en el campo de juego donde Gimnasia y Esgrima de La Plata hacía su presentación y con la permanente asistencia de sus colaboradores antes de retirarse a su domicilio y, más tarde, ser internado en una clínica de la capital bonaerense. Fue el cumpleaños más triste.

Luego vino la internación en una clínica de Olivos, de donde Diego volvió a salir para irse a vivir al barrio San Andrés del complejo privado Villanueva, de Tigre. Y allí residió durante dos semanas hasta el histórico 25 de noviembre de 2020, que será recordado por todos los hinchas del fútbol a nivel mundial.

Fuente: TN