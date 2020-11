"Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno", escribió Messi

Fuente: Télam

Lionel Messi, el mejor futbolista argentino de la actualidad, envió un mensaje desde Barcelona por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno", escribió Leo en su cuenta oficial de Instagram.



"Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", concluyó la 'Pulga', que publicó dos fotos suyas junto a Maradona, el mejor futbolista argentino de todos los tiempos y quien también lo dirigió en el seleccionado argentino en el Mundial de Sudáfrica 2010.



El rosarino Messi no había saludado públicamente al 'Diez' para su cumpleaños número 60 el 30 de octubre último, pero sí le mandó su apoyo cuando debió ser operado del hematoma subdural. "Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. ¡Un abrazo de corazón!", había expresado Messi el 4 de noviembre.