Proponen declarar a la ciudad de Santa Fe como capital nacional de la cumbia y a Rosario del rock

Fuente: Télam

El senador nacional peronista de Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó dos proyectos en la Cámara Alta, para declarar a la ciudad de Santa Fe "Capital Nacional de la Cumbia" y a Rosario "Capital Nacional del Rock Argentino".



Las iniciativas fueron presentadas por Mirabella, con motivo de conmemorarse este diomingo el Día de la Música, según lo publica el legislador en su cuenta de Twitter.



Mirabella explicó que la cumbia proveniente de Colombia "encontró un lugar preeminente en la Provincia de Santa Fe. Allí, se incorporaron, como instrumentos musicales propios, la guitarra y el acordeón, así como el romanticismo a la poesía de las letras".



Tras agregar que de esa manera "la cumbia fue creciendo y popularizándose", dijo que ese estilo musical "generó una manifestación popular única, al punto que en Santa Fe se festeja desde el año 2016 la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina".

Luego destacó que la cumbia "es indudablemente una manifestación de la cultura nacional que representa también un elemento de unión y cohesión social".



Aseguró que desde la Ciudad de Santa Fe,"se contribuye a la consolidación de este género a través de sus múltiples intérpretes, su reconocimiento constante y su desarrollo como parte de la identidad cultural de nuestra nación".

"Circunstancias que me convencen de la necesidad de brindarle a la ciudad, un merecido reconocimiento, como Capital Nacional de la Cumbia", subrayó.



En tanto al argumentar las razones por las cuales propone que Rosario sea declarada Capital Nacional del Rock Argentino, Mirabella expresó: "No es sólo un reconocimiento a la historia de la ciudad y sus habitantes, a su impronta como ciudad de vanguardia en estéticas musicales; es también reconocer su presente, donde la música es uno de los escalones del desarrollo cultural" .



Luego historió que en sus comienzos, el rock que vino de Estados Unidos "encontró suelo propicio en Santa Fe de la mano de músicos"como Litto Nebbia.



"Nebbia es considerado el padre del rock argentino por haber dado origen a la primera banda de rock nacional, Los Gatos Salvajes, en 1964".



Explicó que el movimiento continuó creciendo en Rosario hasta que en 1982 con la guerra de Malvinas "se prohibió la música inglesa" y "apareció entonces lo que se conoce como La Trova Rosarina".



"La ciudad de Rosario no sólo vio nacer al rock nacional, es aún hoy el espacio de encuentro donde convergen bandas con más de veinte años de historia con aquéllas que siguen creciendo y otras nuevas", finalizó Mirabella.