Irán cierra negocios y limita viajes por el coronavirus

Irán cerró comercios y escuelas, y limitó de manera drástica los viajes entre sus mayores ciudades, incluyendo su capital, Teherán, en momentos en que lidia con el peor pico de coronavirus de Medio Oriente.



Luego de que funcionarios iraníes minimizaran en un principio los riesgos del nuevo virus, en las últimas semanas las autoridades dieron un giro y empezaron a urgir a la ciudadanía a usar tapabocas, respetar el distanciamiento y evitar los desplazamientos no esenciales.



Irán registró más de 430 muertes diarias por coronavirus en los últimos cinco días, y el Ministerio de Salud dijo que el número total de infecciones se elevó a más de 840.000 tras sumar más de 13.000 en las últimas 24 horas.



Las nuevas restricciones incluyen el cierre de la mayoría de os comercios, los shoppings y los restaurantes, y abarcan las ciudades más grandes del país, como Mashhad, Isfahan y Shiraz, además de Teherán.



Autoridades han designado zonas de alto riesgo a unas 160 ciudades y localidades que tienen la mayor tasa per capíta de positividad de los test de coronavirus. En un discurso televisado, el presidente Hasan Rohani instó a la población a cumplir con las medidas para ayudar a "disminuir la cifra de muertes", informó la agencia de noticias iraní IRNA.



El mandatario agregó que el Gobierno planea aprobar ayudas monetarias para los 30 millones de iraníes más pobres durante cuatro meses para ayudarlos a lidiar con la debacle económica causada por el nuevo pico de contagios en el país.



Con más de 44.300 muertes por el virus, Irán es el país de Medio Oriente más afectado por la pandemia. En Teherán, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Qassem Nodeh, dijo que las restricciones implicarán el cierre del 70% de los negocios en la capital y su zona suburbana.



Los cierres durarán dos semanas pero pueden ser extendidos de manera automática si la situación epidemiológica no mejora. Desde este sábado, las oficinas públicas que atienden trámites esenciales -incluyendo bancos y correos- continuarán con su trabajo pero con la mitad del personal habitual.



Todas las escuelas de la capital serán cerradas y se retornará a la educación a distancia por Internet.



Autoridades de la capital también cerrarán mezquitas y cancelarán las plegarias colectivas, aunque no quedó claro si esas restricciones se aplicarán también en otras ciudades. Todos los viajes no esenciales en autos particulares entre las ciudades afectadas quedaron suspendidos.



El transporte público seguirá funcionando, pero el uso de autos particulares quedó prohibido entre las 21 y las 4.



Según se determinó, las personas que hayan dado positivo por coronavirus deberán quedarse aisladas en sus casas y enfrentan un multa de unos 8 dólares si se las ve en público. Los medios de prensa, la construcción, la agricultura, la industria pesada y los servicios de atención de los adultos mayores quedan mayormente exentos de las restricciones.

Fuente: Télam