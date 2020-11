Brasil derrotó a Uruguay y sigue arriba en las posiciones

Fuente: Télam

Brasil derrotó hoy Uruguay 2 a 0, sin descollar pero sin sobresaltos y con la eficacia que no tuvo el rival, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en un resultado que le permite mantenerse arriba en las posiciones, con puntaje ideal.



Arthur (34m. PT) y Richarlison (45m. PT) anotaron los goles del partido jugado en el estadio Centenario, en Montevideo, y arbitrado por el chileno Roberto Tobar, quien expulsó en forma directa en el local al delantero Edinson Cavani (25m. ST)., que no jugará el próximo cotejo ante la Argentina, en marzo venidero.



Una formación ofensiva en Brasil -más allá de la ausencias de Neymar, Philippe Coutinho y el mediocampista de contención con gol Casemiro- le dio protagonismo en el inicio, con control de pelota por parte de Arthur y la peligrosidad de sus tres delanteros.



Así llegó con Gabriel Jesús y un disparo casi sin ángulo que descolgó el exarquero de Independiente, Martín Campaña.



En la respuesta, un violento remate de Darwin Núñez -reemplazante del goleador Luis Suárez, afectado de coronavirus- se estrelló en el travesaño; y en la siguiente acción, Cavani cabeceó apenas por sobre el horizontal.



Uruguay emparejó el desarrollo al promediar la primera etapa, con el buen manejo de Rodrigo Bentancur y Nicolás De la Cruz, ante un Brasil que no presionó alto y dejó jugar.



Pero en ese momento intrascendente del visitante apareció Arthur, el mejor del equipo de Tite, con un remate desde el borde del área grande que se desvió en José María Giménez, para descolocar a Campaña.

De inmediato, el arquero uruguayo le impidió el gol a Roberto Firmino, que había definido con un tiro cruzado y bajo desde la izquierda.Y sobre el cierre del primer tiempo, Renán Lodi envió un preciso centro desde la izquierda que cabeceó Richarlison, para poner la pelota junto al palo izquierdo de Campaña.Uruguay tampoco tuvo suerte en esa primera mitad, porque antes del descanso un tiro libre de De la Cruz fue conectado de cabeza por Diego Godín y la pelota volvió a "chocar" contra el travesaño.En el complemento, Brasil controló el juego y en el comienzo llegó con otro buen centro de Renan Lodi que anticipó Campaña ante la entrada de los delanteros rivales.Uruguay no pudo acercarse al arco contrario y encima quedó con 10 jugadores por la expulsión de Cavani, tras pisar a Richarlison, a instancias del VAR, jugada que para Tobar había sido en principio solamente para amonestación.También a través del VAR se le anuló más tarde un gol a Martín Cáceres, por posición adelantada.En la próxima fecha, el 25 de marzo próximo, ambos serán visitantes: Uruguay frente a la Argentina y Brasil ante Colombia.