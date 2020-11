Cableoperadores santafesinos proponen evitar duplicar inversiones y aprovechar infraestructura existente

Ante el proyecto del Poder Ejecutivo provincial por una Santa Fe más conectada, la Asociación Santafesina de Televisión por Cable, emitió un comunicado planteando su apoyo a esta iniciativa que tiende a mejorar la conectividad en la provincia.

"Las nuevas necesidades que nos impuso la irrupción de la Pandemia, han puesto de manifiesto, más que nunca, lo imprescindible de la conectividad para el desarrollo de todas las actividades económicas y productivas, educativas, culturales y de entretenimiento, así como las relacionadas con la gestión pública de gobierno, salud y otras tantas", indicaron desde la Asociación.

"Como dice el reciente spot lanzado por el Gobierno provincial, 'la importancia que tiene hoy la conectividad equivale a la que tuvo el ferrocarril para conectar a nuestros pueblos y ciudades'", subrayaron y agregaron: "Sabemos que es necesario conectar a los santafesinos que, aún hoy, no tienen acceso a la banda ancha fija en sus hogares. Es por esto que acompañamos el desarrollo de políticas públicas que ayuden a reducir la brecha digital".

En otro tramo del comunicado expresaron que las empresas integrantes de esta Asociación "trabajan con este norte desde hace más de tres décadas, logrando conectar a más de 300 localidades con un enorme esfuerzo privado medidos en términos de inversiones de recursos y a riesgo propio. Más de una década construyendo nuevos tendidos de fibra óptica permitieron conectar a cientos de miles de hogares santafesinos achicando así la brecha digital".

La articulación entre el sector público y privado es un factor clave que puede permitirle a la provincia resolver las asimetrías pendientes en materia de conectividad en un corto tiempo.

"Es por ello que el aprovechamiento de la infraestructura existente es un aspecto esencial que debe ser considerado como el piso desde donde construir el diseño de esta política, dado que permitirá optimizar los recursos del Sector Público. Resulta poco eficiente y altamente costoso, en un momento donde los recursos económicos son escasos, duplicar inversiones allí donde existe capacidad disponible", indicaron.

En este sentido, resulta indispensable y necesario coordinar acciones entre lo público y privado para concentrar esfuerzos económicos y de financiamiento en la creación de redes, troncales o de última milla, sólo donde no existen."Una propuesta no coordinada generará desincentivos para las inversiones futuras de los actores privados, por no contar con el ámbito de previsibilidad que requieren las inversiones de largo plazo", advirtieron.

Por último, manifiestaron su disposición para colaborar con la provincia "en el relevamiento de las necesidades y la construcción de alternativas para llevar conectividad a las localidades que aún no disponen. El Consejo Provincial de Telecomunicaciones, creado por Decreto del Poder Ejecutivo en julio pasado, debería ser el ámbito de trabajo y colaboración público – privado desde donde surjan las soluciones a los problemas de conectividad provincial".

"La Asociación realiza un llamado al Poder Ejecutivo y Legisladores provinciales a evitar duplicar esfuerzos y trabajar juntos por una provincia + conectada", finalizaron.