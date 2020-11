Santa Fe: un tren impactó contra un remis

Este jueves al mediodía, alrededor de las 13 horas, un tren del Belgrano Cargas y un remis protagonizaron un impactante accidente a la altura de San Jerónimo y Pasaje Larramendi. En el remis viajaba Hernán Lavaisse -chofer- y su hija de 19 años.

El tren impactó contra la trompa del auto Fiat Siena y lo arrastró unos 20 metros aproximadamente. No hubo heridos graves. El hombre explicó que las barreras del tren no estaban bajas y que tampoco le tocaron bocina.

"No hay barreras acá. No había nadie. El tren no tocó la bocina", dijo. Y relató: "Me agarró la punta del auto y me arrastró. Me sacó del asfalto hasta la banquina. Hoy nacimos de vuelta con mi nena".

La joven fue trasladada al Hospital José María Cullen por una lesión en el hombro. La acompañaron su mamá y su novio.

"Al no haber ningún auto parado ni nada, no lo vi. Si veo que me hacen seña digo 'bueno, viene el tren", contó. "Me destruyó todo el auto. Me lo podría haber partido por la mitad", finalizó.

Fuente: Aire de Santa Fe