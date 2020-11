Por pedido de Alberto Fernández, María Eugenia Bielsa deja su cargo en el gobierno

María Eugenia Bielsa deja su cargo de ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat y se convierte en la primera funcionaria de alto rango en salir del gabinete de Alberto Fernández. Si bien no hubo un pronunciamiento oficial, el reemplazante de la arquitecta rosarina será el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Según pudo saber La Capital de personas cercanas a Bielsa, hace tres días el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la llamó y le solicitó que dé un paso al costado. “El que me ofreció el cargo fue el presidente, pido que sea él quien me pida la renuncia”, contestó la arquitecta rosarina. Y fue el propio Fernández el que la llamó ayer para pedirle la renuncia.

La salida de Bielsa se produce dos semanas después de la carta pública de Cristina Fernández de Kirchner, donde, entre otras cosas, sostuvo que hay "funcionarios que no funcionan". Si bien la vicepresidenta no hizo nombres propios en su cuestionamiento al gabinete, el nombre de Bielsa fue uno de los más apuntados en los comentarios en off. Curiosamente, o no, su reemplazante (Ferraresi) es uno de los hombres de mayor confianza de la ex presidenta.

La presencia de Bielsa en el gabinete había sido una movida de Fernández para contener las posibles divisiones en el peronismo santafesino. Es que luego de que a mediados de 2019 Bielsa perdiera las internas con Omar Perotti, quien luego se consagraría gobernador, la hermana del entrenador de fútbol apoyó la candidatura de Perotti y eso la mantuvo dentro de la estructura del peronismo y le permitió conseguir un lugar en el gabinete nacional.

Es más, el viernes pasado, cuando el PJ santafesino anunció una lista de unidad para renovar sus autoridades, el sector de Bielsa (Encuentro Santafesino) se incorporó a la conducción provincial con el nombre de Silvina Frana.

En los últimos meses, los cuestionamientos hacia Bielsa crecían en el interior del Frente de Todos. La arquitecta rosarina también fue perdiendo poder dentro de su estructura ministerial. Fue cuando el presidente pasó por decreto Integración Socio Urbana al ámbito de Desarrollo Social, comandado por Daniel Arroyo.

Hace un mes, en una entrevista con La Capital, había negado malestar por esa decisión de Alberto Fernández. “Probablemente haya programas de obra temprana, apertura de calles, integración barrial y provisión de agua, entre otras, que funcionen mejor en Desarrollo Social que en el ámbito de obra pública”, dijo Bielsa.

En esa misma nota se la interrogó también sobre el enojo de las organizaciones sociales por la demora en el Ministerio de Bielsa de habilitar recursos para obras urgentes. “Los programas de ejecución de obra implican hacer un legajo, completarlo, tener cómputos y concursar. No son procesos todo lo urgente que requiera la urgencia de la situación. Y fue agravado por la pandemia”, declaró.

Una de las pocas medidas de Bielsa que tuvieron publicidad oficial fue el relanzamiento del Plan Procear, del que participó Alberto Fernández. Allí el gobierno nacional anunció nueve líneas de créditos destinados a refacción, ampliación y construcción de viviendas.

