El Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente propone suspender el receso administrativo del Concejo Municipal y las vacaciones para los funcionarios.

“Solicitamos el H.C.M se abstenga de el receso administrativo de puertas cerradas y sus concejales continúen trabajando para la ciudad. Este es el momento en que se los necesita y no para tomarse vacaciones”, manifestó en un comunicado emitido este fin de semana.

Para Clemente, “la ciudad tiene situaciones de emergencia en varios sentidos, por tanto el Concejo Municipal no debe entrar en receso“.

"Durante la pandemia algunos ediles en edad de riesgo hacían footing por toda la ciudad sin barbijo y participaban de marchas; se miró para el costado dejando lugares que no estaban habilitados por decreto Provincial pensando en votos o no ser Estado tonto", denunció del dirigente.

“La complicidad estuvo presente siempre. No fueron serios”, disparó Celemente. Y agregó: “La emergencia sanitaria, las consecuencias económicas de la cuarentena, los cambios constantes, el necesario seguimiento de las decisiones que se toman de manera excepcional, ameritan que el Concejo Municipal siga sesionando y tratando los temas prioritarios para nuestra ciudad“.

Carlos Clemente, Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

“Mayor voltaje” en los proyectos

Por otra parte, el Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional pidió a los ediles "mayor voltaje” en los proyectos que se presentan.

“Todas las sesiones, con alguna mínima excepción, son proyectos pocos serios. Nadie plantea la creación de un Obrador nro. 3 para las zonas de las Adelinas y aledañas. ¿El agua de la ciudad tiene solución?; ¿Se plantea la suspensión de la fórmula polinómica en un nuevo aumento de impuestos?”, planteó Clemente

En el mismo sentido, cuestionó: “¿Funcionarios y concejales se adhieren a los aumentos de sueldo?; ¿Qué pasa con la remodelación de las avenidas que todos prometían en campaña?; ¿Qué pasó con todos los gurúes sabedores de la solución con la inseguridad?; ¿Qué pasa con las causas de malversación de fondos y caudales públicos que el municipio denunció y nunca avanzó?; ¿Complicidad?”

A continuación, Clemente aclaró: “Esto no es solo un pedido del FIDR, si no de los tantos vecinos y reclamos que nos llegan por las redes, donde no encuentran respuestas ni en una atención por teléfono”.

“Nadie habló en cómo encarar diversos temas post pandemia, en las empresas, comercios, monotributistas, desempleados, etc.”, manifestó.

Finalmente, agregó: “Es momento de seguir trabajando, redoblando el esfuerzo y darle a la ciudad las soluciones que pide, como así también a sus propios empleados municipales. Pensar en su salud, y no solo pensar en elecciones y votos”.