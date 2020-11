Se realizó el primer tratamiento con plasma de donantes recuperados de Covid-19 en Santo Tomé

El Sanatorio SM realizó el primer tratamiento con plasma de donantes recuperados de Covid-19, en el marco del ensayo clínico nacional que busca aumentar las defensas de las personas con coronavirus, mediante la administración de anticuerpos de personas que superaron la enfermedad. El procedimiento se aplicó en una mujer de 44 años, con comorbilidades, quien se encuentra internada en la unidad de Terapia Intensiva de la institución.



El doctor Martín Cuestas, director médico de SM, destacó que "es una muy buena noticia que el sanatorio se haya incorporado a este programa de ensayo nacional; estamos muy contentos porque seguimos avanzando en la búsqueda de brindar servicios de salud de calidad a los vecinos de Santo Tomé y todas las personas que recibimos".



En el mismo sentido, el profesional destacó que "SM hoy forma parte de este ensayo clínico nacional gracias al aval del Comité de Docencia e Investigación del Sanatorio, a partir de las presentaciones pertinentes ante el Ministerio de Salud y ante el CUDAIO, a través del Centro Regional de Hemoterapia".



Terapia experimental

El doctor Martín Cuestas aclaró que, al tratarse de un ensayo clínico, "el tratamiento no forma parte de las terapias convencionales, sino que es una terapia experimental". Por lo que aclaró que "por el momento no hay resultados concluyentes que demuestren su eficacia".



"Con el paso del tiempo y cuanto más personas se sometan a este ensayo clínico, se van a poder evaluar los resultados", agregó, luego de recordar que hasta hoy se realizaron unas 1.100 transfusiones en toda la provincia, con más de 4.000 donantes inscriptos.



"No sabemos si los beneficios van a ser reales", insistió Martín Cuestas. Luego, explicó cómo se desarrolla el tratamiento: "Es una dosis y lo que se busca es aumentar las defensas de la persona enferma, administrándole anticuerpos de un plasma de una persona que ya lo tuvo".



"Las personas que donan son testeadas: si tuvieron covid, puede ser donantes de plasma a los 28 días. Antes de donar se toma una muestra y de acuerdo a la cantidad de anticuerpos que tiene, puede convertirse en donante o no", añadió.



Criterios

Consultado sobre los criterios definidos para que los pacientes puedan recibir el tratamiento con plasma, el director médico del Sanatorio SM explicó: "Deben ser mayores de 18 años, tener el diagnóstico positivo de covid por PCR -no por criterio clínico epidemiológico-, estar internados en una terapia intensiva y brindar su consentimiento".



Además, Cuestas destacó que "otro requisito es que la enfermedad esté en el inicio y tenga potencialidad de agravarse". Finalmente, aclaró que la utilización del plasma "queda siempre a criterio del médico tratante". También es necesario el consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que es un tratamiento experimental.



"Obviamente que el médico tiene en cuenta una serie de parámetros clínicos y metabólicos para incluir al paciente dentro de este protocolo y administrarle plasma", señaló.



En cuanto a los criterios de exclusión, el profesional remarcó que no se hace el tratamiento a quien no da su consentimiento. Además, tampoco se puede llevar a cabo en mujeres embarazadas ni en personas que tengan antecedentes de alergia a transfusiones de sangre.