Un argentino candidato a medalla olímpica, afuera de una prueba por falta de dinero

Facundo Olezza no competirá en Las Palmas, España, en diciembre, debido a que no cuenta con dinero para afrontar los costos de esa prueba. Así lo reveló este sábado el propio deportirsta a Télam desde Valencia, España: "Básicamente, es porque no tengo mas guita".

"Este año, los expedientes que se habían aprobado eran para las competencias previas a mitad de año, hasta los Juegos Olímpicos, y todo se pospuso", expresó.

"El Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y la Federación me apoyaron y corrí dos campeonatos: el europeo, en Polonia, y Semana de Kiel, en Alemania, pero después por un tema de presupuesto y falta de confirmación y claridad de las competencias por lo que está pasando con la pandemia no puede salir el apoyo a tiempo y tampoco puedo bancarlo para que pase por reintegro porque, literalmente, no tengo más plata en la cuenta bancaria ", puntualizó.



Olezza, de 25 años y representante del club Veleros Barlovento, de San Fernando, se convirtió el viernes 28 de agosto en el primer representante argentino de vela clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio en retornar a las competencias -en el Campeonato Nacional de Polonia-, después de seis meses de inactividad por la pandemia del coronavirus.



Luego, el regatista argentino -noveno en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2016- obtuvo el séptimo puesto en el Campeonato Europeo en Gydnia, Polonia, el 5 de septiembre pasado.



Y el 13 de septiembre, conquistó la medalla de plata en la Semana de Kiel, en Alemania, al quedar segundo -entre 20 competidores de 12 países- en la clasificación general con 29 unidades, once más que el líder neerlandés Nicholas Heiner, subcampeón mundial el año pasado.



"Con este resultado, Olezza se perfila como un posible candidato a una medalla en Tokio", afirmó a Télam el director técnico deportivo de la Federación Argentina de Yachting (FAY), Alejandro Cloos.

"Todavía tenemos que ajustar técnica pero estamos planificando un duro semestre para afianzar el resultado en los Juegos Olímpicos", detalló Cloos, que participó como entrenador de la FAY en cinco JJOO y en seis Juegos Panamericanos.



Olezza terminó quinto en la Copa del Mundo de Miami, Estados Unidos, en enero pasado, con 57 unidades, 28 más que el ganador norteamericano Caleb Paine, al obtener la medal race (regata definitoria y de valor doble que disputaron los diez mejores clasificados en la fase eliminatoria), y en febrero compitió y ganó en la Oympic Week, de Valencia.



El argentino tenía previsto competir en la Canaria Oympic Week, su última prueba del año, del 2 al 8 de diciembre en Las Palmas, España.



"Siempre estoy muy agradecido al Enard y a la Fay. Si no hubiera sido por ellos no habría podido viajar este año ni el anterior. Solo que todo tiene su tiempo de gestión en el Enard, todos los expedientes que se aprueban y, hay veces que por reintegros se recuperan las cosas, pero esta vez no podrá ser porque no tengo el dinero para hacerlo. Se juntan muchas cosas, la pandemia, la situación económica, y no se puede hacer", aseveró.

Fuente: Télam