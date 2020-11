Reclamaron justicia por el crimen del Milton Vega ocurrido en Costa Azul

Por Santotomealdia

Familiares, amigos y alegados de Milton Uriel Vega se manifestaron este jueves frente a la sede de la Subcomisaría 15 y reclamaron justicia por el asesinato del adolescente de 15 años.

Según afirmaron, los responsables del homicidio estarían identificados, pero por el momento no fueron detenidos. “Estamos pidiendo justicia por mi hijo que lo mataron el viernes pasado. La comisaría 15 no hace nada, no nos cuidan, cuidaron a los asesinos, le hacían guardia. Si nosotros hacemos algo vamos presos, pero a los asesinos los tiene libre”, manifestó Mario Alberto Vega, padre del menor, en declaraciones realizadas al noticiero local de canal Veo.

“Los asesinos de mi hijo están en barrio y los policías saben. Pasan por al lado y ni los miran. No se que está esperando. Quieren que matemos a uno nosotros para llevarnos presos", agregó el hombre. Y concluyó: “Mataron un 15 años y los asesinos siguen libres. Nos van a matar a todos hasta esperar la orden del juez”.

El violento ataque a Milton Vega ocurrió minutos antes de las 16.30 horas del viernes pasado, sobre en el Acceso Norte, a la altura del segundo acceso a barrio Costa Azul. El adolescente, que vivía con su familia en Costa Azul, había salido en moto a hacer un mandado, junto a un amigo.

Del ataque habrían participado dos sujetos, conocidos por la familia de la víctima, y una de las hipótesis iniciales era que el hecho ocurrió en el marco de un conflicto entre familias, originado por la usurpación de un terreno o un inmueble.