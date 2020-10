Azconzábal: "El equipo mostró solidez y funcionamiento, nos faltó precisión"

Al finalizar el encuentro de Unión ante Emelec, donde el Tate cayó 1 a 0 en el 15 de Abril, el entrenador rojiblanco habló en conferencia de prensa. Allí, le consultaron porqué esperó para realizar cambios durante el partido y declaró: "Los primeros cambios los hice a los 15 minutos del segundo tiempo porque pensé que era necesario en ese momento".

Luego, ante el pedido de conclusiones, dijo: "No quiero sacar conclusiones tan rápido sobre el equipo. Evidentemente que el resultado no me gusta y debemos mejorar, más allá de las circunstancias de que este plantel es nuevo y es el primer partido".

Después, manifestó que "en los últimos 30 minutos con las modificaciones intentamos llegar, tuvimos situaciones pero evidentemente no nos alcanzó".

Hablando un poco más del encuentro, indicó: "Creo que generamos juego y ante un adversario que vino a achicar espacios. En los momentos que había que tener certeza fuimos profundos pero no precisos. Debemos trabajar en la elaboración del juego". Y agregó: "Las situaciones que hubo en el partido fueron de contragolpe o pelota parada. El partido fue trabado en el mediocampo".

Por ultimo, señaló: "El resultado no me gustó".

Con información de El Litoral