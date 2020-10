Agüero estará inactivo un mes por lesión muscular

El delantero argentino Sergio Agüero no podrá jugar por entre 15 días y un mes, debido a una lesión muscular, según confirmó hoy el entrenador del Manchester City, el español Josep Guardiola.



El "Kun" Agüero fue convocado en los últimos días por el entrenador Lionel Scaloni para la selección argentina de fútbol que disputará la doble fecha de noviembre -ante Paraguay y Perú- de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.



"Como mínimo serán diez o quince días, pero puede que sean tres semanas o un mes. No lo sabemos aún", explicó hoy "Pep" Guardiola en rueda de prensa transmitida por la página del club inglés.



Agüero se retiró dolorido el último sábado en el partido que el Manchester City le ganó como local por 1-0 al Chelsea, por la Premier League. El ex jugador de Independiente jugó tres partidos para el equipo "ciudadano" después de estar sin poder hacerlo desde el pasado mes de junio, por una lesión en la rodilla que le impidió también jugar los partidos contra Ecuador y Bolivia con el seleccionado argentino en los cuales el equipo albiceleste sumó los seis puntos en juego.



"Cuando estás cuatro o cinco meses fuera, con problemas de rodilla, siempre es un riesgo el volver. Intentamos llevarlo de la mejor manera posible, dándole 50 o 55 minutos por partido, pero no fue suficiente. Agüero estará de vuelta lo antes posible", añadió Guardiola, replicó el diario español Mundo Deportivo.

Fuente: Télam