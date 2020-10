A 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, organismos de Derechos Humanos recuerdan su figura y su legado

A diez años de la muerte de Néstor Kirchner, referentes de los derechos humanos valoraron las políticas impulsadas por el expresidente y remarcaron como una de sus acciones más destacadas en la materia el pedido de perdón "en nombre del Estado" a los familiares y víctimas de la última dictadura cívico militar, en su discurso brindado en el 2004 en la sede de la ex ESMA.



En diferentes entrevistas concedidas a Télam, dirigentes de derechos humanos recordaron anécdotas compartidas con Kirchner, destacaron sus políticas y colocaron como denominador común el hecho de considerarlo como "un hijo y un compañero" de las organizaciones.



"Fue como un hijo, así lo hemos considerado las Madres y las Abuelas. Además fue el primer presidente que nos escuchó, que tomó nuestros reclamos como una política de Estado", agregó.



Almeida sostuvo que "todos dicen que somos personas necesarias y que no hay imprescindibles, pero Néstor era imprescindible. Por eso siempre estará con nosotros y en nuestros hijos, en nuestros 30 mil".



Por su parte, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini recordó: "Días antes del discurso de Néstor en la ex ESMA, dijo que iba a invitar a todos los gobernadores al acto, entonces yo respondí que si iban ellos las Madres no íbamos a estar presentes porque todos habían estado comprometidos con la dictadura".



"¡El lío que se armó, los gobernadores estaban enojadísimos!, pero para nosotras era un triunfo porque compartir con esos tipos ese día, en ese lugar, hubiera sido muy miserable", sostuvo.



Bonafini destacó también que Kirchner "siempre te escuchaba, no dejaba pasar un cumpleaños, estaba interesado por todo y defendió la vida, más allá de los derechos humanos, esa palabra que a veces está muy gastada y vapuleada".



"El le dio valor a la vida de los trabajadores, de los que menos tenían, a la vida de las mujeres que trabajaron siempre tanto. El peronismo nos dio derechos, pero él nos dio muchos más todavía", añadió.



"Néstor estará siempre, en todos lados, en sus discursos, en sus hechos políticos, en su forma de quererte. Sobre todo organizó a la juventud que lo amó y hoy está ocupando cargos. Es y fue uno de nuestros hijos predilectos, de esos que nunca mueren y siempre acompañan", destacó Hebe.



A su turno, el secretario de Derechos Humanos, el nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti, lo recordó así: "Néstor fue el compañero que tradujo en hechos los reclamos históricos de los organismos, y después de años de neoliberalismo y de impunidad, hizo que el país tomara la bandera de la Memoria, la Verdad y la Justicia".



"Un país con más derechos nacía a partir de ese 25 de mayo del 2003 y Argentina se transformó en ejemplo en el mundo. Los familiares y las víctimas directas vamos a estar agradecidas eternamente", aseveró.



Para el funcionario, entre "los tantos símbolos que nos dejó, fortaleció el emblema del pañuelo blanco no solo cuando abrió las puertas de la Casa de Gobierno a los organismos sino también cuando en su discurso en las Naciones Unidas dijo:'Todos somos hijos de nuestras Madres y Abuelas'".



"Néstor fue la bisagra en la participación política de la juventud y cuando bajó la imagen del dictador (Jorge Rafael Videla), comenzó a descolgar el odio de nuestra sociedad", concluyó.



En tanto, para Victoria Montenegro -legisladora porteña y también nieta recuperada- "con Néstor los derechos humanos pasaron a ser una política de Estado".



"El tomó el reclamo histórico de los organismos para convertirlo en una realidad efectiva del Estado argentino y a partir de ahí el fin de la impunidad, la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, la recuperación de la Memoria, la incorporación del Día por el Derecho a la Identidad, y tal vez lo más simbólico y que marcó una generación entera, fue cuando Néstor bajó el cuadro de Videla", reseñó.



"Todo eso hoy nos permite creer que es posible construir una Argentina sin impunidad, con Memoria, Verdad y Justicia", sostuvo la legisladora.



Finalmente, José Schulman -presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos- remarcó que Kirchner "le dio un impulso fenomenal a la lucha de Memoria, Verdad y Justicia con la habilitación de los juicios a genocidas, anuló el decreto que impedía extraditarlos, bajó los cuadros de los dictadores y habló como habló en la ex ESMA".



"Hay dos elementos que valoramos también enormemente: uno fue la decisión de que se reescriba el prólogo del ´Nunca Más´ y se borre definitivamente la teoría de los dos demonios, algo que se trató no sólo de hacer justicia, sino que honró a la militancia y a la historia de luchas", puntualizó.



Por otra parte, Schulman dijo que el exmandatario fallecido "comprendió que la lucha por los derechos humanos necesitaba de una integración latinoamericana, hacerlo sin decirle ´No al Alca´; o sin la Unasur no hubiera sido posible, porque era necesaria la unión contra el gran violador de los derechos humanos que es Estados Unidos" y añadió: "Sin la unión de la Patria Grande la lucha hubiera sido sólo retórica".

Fuente: Télam