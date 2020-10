Racing venció a Estudiantes de Mérida, pero no le alcanzó para quedarse con el primer lugar

Racing derrotó 2 a 1 Estudiantes de Mérida, de Venezuela, pero no le alcanzó para quedarse con el primer lugar del Grupo F de la Copa Libertadores de América. Por diferencia de gol, Nacional de Uruguay (que le ganó 2 a 0 a Alianza Lima de Perú) terminó en lo más alto de la zona. Al equipo de Sebastián Beccacece, que ya estaba clasificado a octavos de final, le faltó apenas un tanto para obtener el liderazgo.

La Academia (que al igual que Nacional acumuló 15 puntos) quería terminar en el primer lugar de la zona para evitar cruces más duros en octavos de final. Ahora, al clasificar segundo, podría enfrentar en la próxima instancia a rivales como River o Boca.

El partido se jugó en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha. Lorenzo Melgarejo y Matías Rojas (con un tiro libre perfecto) anotaron los tantos de la Academia, mientras que Henry Plazas había marcado el empate parcial para Estudiantes de Mérida. Héctor Fértoli erró un penal al resbalarse, en un campo de juego complicado por la intensa lluvia. Esa situación pudo haber cambiado el partido.

A Racing le faltó frescura en el primer tiempo. A pesar de que buscaba el gol, no podía llegar con claridad. Las noticias que llegaban desde Uruguay, con el triunfo de Nacional ante Alianza Lima, preocupaba a la Academia, que necesitaba ganar con dos tantos de diferencia para quedarse con el primer lugar.

En el segundo tiempo el escenario era similar. Fue por eso que Sebastián Beccacece, a los 11 minutos, mandó a la cancha a Lisandro López y a Matías Rojas. Fue justamente López la clave que llevó a que Racing abriera el marcador a través de Lorenzo Melgarejo. 1-0. Pero necesitaba un gol más.

La alegría de Racing se apagó rápido. Porque a los 21 Henry Plazas anotó el 1 a 1. La Academia reaccionó a los 41, cuando Matías Rojas (con un tiro libre de alto nivel) puso el 2-1 para el local.

Los últimos minutos fueron de un voltaje extraordinario. El local iba sin pausa. Estudiantes de Mérida aguantaba como podía. No se sabía qué podía pasar. Lo tuvo el local en una de las jugadas finales. Pero no pudo. Fue triunfo de la Academia, aunque un triunfo que no le alcanzó para ser primero: Racing se metió en octavos de final, pero en el segundo lugar.

