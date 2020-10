Murió un voluntario brasileño de 28 años que testeaba la vacuna de Oxford

Un voluntario murió en Brasil mientras formaba parte del grupo de testeo de la vacuna de la Universidad de Oxford, que produce el laboratorio AstraZeneca, informó este miércoles la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



Se trata de un médico de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro, que formaba parte del contingente brasileño de voluntarios en el desarrollo de la vacuna producida, localmente, por el instituto Fiocruz, del Gobierno federal.



"En relación al fallecimiento del voluntario de test de la vacuna de Oxford, la Anvisa fue formalmente informada de ese hecho el 19 de octubre de 2020", informó el órgano regulador estatal brasileño.



"Todos los incidentes médicos importantes, ya sea que los participantes estén en el grupo de control o en el grupo de la vacuna Covid-19, se revisan de forma independiente”, dijo la Universidad de Oxford en un comunicado, consignó la agencia AFP.



Agregó que “tras una evaluación cuidadosa de este caso en Brasil, no ha habido preocupaciones sobre la seguridad del ensayo clínico y la revisión independiente sumada a la agencia reguladora brasileña recomendaron que el estudio debe continuar".



Es la primera muerte reportada en los diversos ensayos de vacunas contra el coronavirus que se llevan a cabo en todo el mundo.



Por su parte, el Instituto de Enseñanza e Investigación D'Or (IDOR), que está ayudando a organizar las pruebas en Brasil, dijo que el proceso de revisión independiente "no generó dudas sobre la seguridad del estudio y recomendó que continúe".



La mitad de los 8.000 voluntarios que han participado hasta ahora en el ensayo clínico en Brasil recibió placebo, indicó IDOR.



El gobierno del presidente Jair Bolsonaro desembolsó 1.900 millones de reales (unos 400 millones de dólares) para formar parte de las investigaciones de la vacuna de Oxford.



El grupo de trabajo en Brasil de la vacuna de Oxford está siendo llevado a cabo por la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), principal centro laboratorial nacional.



Las autoridades indicaron que no se puede determinar si el médico recibía la vacuna o un placebo.



Los participantes del estudio deben ser médicos, enfermeras u otros trabajadores del sector de la salud que están en contacto regular con el virus.



Según explicaron fuentes vinculadas al caso a la prensa local, el motivo es que los ensayos son de doble-ciego, es decir que ni los médicos ni los pacientes saben si lo que están tomando es vacuna o placebo.



Las fuentes indicaron que el médico trabajaba en una clínica privada de Río de Janeiro y que habría recibido la dosis a fin de julio.



El médico contrajo la Covid-19 en septiembre y falleció el 15 de octubre, tras lo cual Anvisa fue avisada este lunes.



El diario brasileño O Globo dijo que el voluntario fallecido era un joven médico que había estado tratando a pacientes con Covid-19 desde marzo en las salas de emergencia y las unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Río de Janeiro.



Se graduó de la escuela de medicina el año pasado y gozaba de buena salud antes de contraer la enfermedad, aseguraron al diario familiares y amigos.



La noticia llega en medio de un escándalo sobre otra vacuna que está siendo desarrollada en Fase 3 y con niveles de seguridad en al menos 9.000 voluntarios, la Coronavac de Sinovac Biotech.



El 35% de los voluntarios experimentaron reacciones leves, como dolor en el lugar de aplicación de la inyección o dolor de cabeza posterior.



El Ministerio de Salud aceptó el martes incluir la Coronavac en el programa de vacunación una vez aprobada por Anvisa, pero el presidente Bolsonaro, un aliado de Estados Unidos y particularmente del presidente Donald Trump, determinó el cese de la cooperación con el estado de San Pablo.

