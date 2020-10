El Banco Nación pidió que se investigue si el balance 2019 de Vicentin es "falso"

El Banco Nación (BNA) presentó hoy una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe para que se investigue por el posible delito de “balance falso” a Vicentin, luego de analizar los estados contables presentados por la agroexportadora en el concurso de acreedores, que muestran pérdidas por U$S 3.046 millones en un período de apenas tres meses.



El balance 2019 de Vicentin SAIC –que la empresa demoró 10 meses en presentar- fue aprobado en la última asamblea de accionistas, realizada hace 7 días en la localidad de Reconquista.



Tanto el Banco Nación como los acreedores financieros externos –nucleados en un comité ad hoc- advirtieron que, si la asamblea daba por aprobado ese balance, iban a presentar una denuncia por estafa y falsedad de documentos que la entidad estatal concretó hoy.



"La contradicción que hay entre el balance que presentaron para tomar los créditos nacionales y extranjeros y el que presentaron ahora es tan grande que hay US$ 1.800 millones aproximadamente de diferencia", dijeron a Télam fuentes del BNA.



Las mismas fuentes subrayaron que "es un monto muy similar a sus deudas comerciales y financieras que no cumplieron", y por la cual Vicentin solicitó en febrero pasado el concurso preventivo de acreedores, luego de declararse en cesación de pagos en diciembre de 2019.



La demanda fue presentada en la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Mariela Jiménez, atento a que la empresa está radicada en esta jurisdicción.



El representante legal del BNA considera en la denuncia "llamativo" que Vicentin haya cambiado a su histórica consultora para efectuar el balance 2019 y que el juez civil y comercial del concurso, Fabián Lorenzini, lo haya abierto sin la existencia de ese documento y le otorgara varios meses para su presentación.



Entre otras medidas de prueba, la presentación judicial solicita a la Fiscalía que "se ordene la realización de un peritaje contable y de auditoría" sobre libros y registros contables de Vicentin para determinar "si son llevados en forma legal" y los números del balance 2019 poseen "respaldo en la documentación contable" de la compañía.



La presunción que existe tanto en el BNA como en el comité ad hoc de bancos extranjeros acreedores de la agroexportadora es que la firma habría falseado datos de sus balances para obtener créditos con los cuales mantener su operación exportadora.



"La denuncia del BNA sobre supuesta falsedad del balance no hace más que confirmar la documentación ya remitida por algunos productores, y también algunos bancos internacionales perjudicados, donde ellos demuestran, de acuerdo con su punto de vista, que Vicentin comenzó a falsificar documentación en forma grosera, alevosa, a partir del año 2017, para recibir la mayor cantidad de millones de dólares como créditos tanto del Banco Nación como de los bancos internacionales y del cereal enviado por los productores", dijo a esta agencia el diputado santafesino Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa de seguimiento de la empresa.



La denuncia de la banca oficial –a la que accedió Télam- incluye las "observaciones preliminares" del análisis del balance 2019 encargado al estudio Arelovich & Asociados.



"El resultado final del ejercicio arroja una pérdida de $52 mil millones, contra una ganancia de $2.800 millones del ejercicio anterior y una ganancia declarada por la empresa al 31 de julio de 2019, en dólares, de 2.775 millones", precisa el estudio, para concluir: "O sea en tres meses perdió 3.046 millones de dólares".



De acuerdo con el análisis preliminar de la Arelovich & Asociados, "el patrimonio neto bajó de $30.542 millones positivo a $17.502 negativo" entre 2018 y 2019, "o sea una variación de $48.045 millones".



"Con ese patrimonio neto negativo, de acuerdo al artículo 94 de la ley de Sociedades, la sociedad quedaría disuelta si no recompone el capital", agrega el trabajo.



También pone la lupa sobre el destino de los granos vendidos a Vicentin por productores agropecuarios que reclaman el pago de los mismos o su devolución.



"Dentro del total de bienes de cambio de 7.262 millones, solo hay 1.798 millones en materias primas (granos)", dice el informe, para agregar que "el movimiento de granos posteriores de las plantas se presume que es propiedad de terceros".

Fuente: Télam