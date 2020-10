Finalizar la escuela secundaria, el momento de elegir tu futuro

"La finalización de la escuela secundaria, su problemática y la elección de proyectos futuros" se tituló la conferencia central de la Expocarreras de la UNL, que se concretó este martes a cargo del licenciado en Psicología Sergio Rascovan.

Bajo el lema “La Expo en tu casa, el futuro en tus manos” y con eje en www.unl.edu.ar/expocarreras, la tradicional expo UNL se concreta de manera virtual y de forma cotidiana hasta el viernes 23 de octubre. Además, toda esta edición se puede seguir por TV, redes sociales, dispositivos móviles y radio con la intención de aprovechar todos los medios de comunicación que posee la Universidad y, así, llegar a toda la región y el país.

"La irrupción de la pandemia genera la necesidad de encontrar espacios virtuales de reunión para conversar sobre cómo transitar y cerrar un año diferente que impacta en cada uno de acuerdo a nuestras historias sociales y personales", aseguró Rascovan al iniciar su charla y destacó que "terminar la escuela secundaria es un momento muy particular en la vida de los estudiantes porque es enfrentarse a preguntas como ¿qué voy a hacer de mi vida?, que no siempre existió en la historia, y hoy tenemos la libertad de hacerlo".

A continuación interrogó el concepto de orientación vocacional. "Debemos revisar esta idea de que orientación vocacional significa ayudar a encontrar un horizonte o un norte, sino que tratamos de generar espacios de conversación sobre estos temas con los estudiantes, acompañarlos a buscar su trayecto de vida", opinó.



"El derecho a elegir es de todos"

Indicó que “mientras estamos en la escuela secundaria hacemos muchas elecciones. El derecho a elegir es de todos, por eso también deben ser una preocupación quienes no terminan la escuela. Los profesionales debemos trabajar por la inclusión”.

Añadió que terminar la escuela secundaria es una ruptura con un circuito con una modalidad protectora, y en este sentido “tiene un carácter inaugural porque siempre elegimos algo, no podemos sustraernos de la elección, terminamos la escuela y algo vamos a hacer, estudiar o no, lo que también es una opción”.

"Hay una herencia colectiva que nos dice que es una elección para toda la vida de una carrera, un oficio o una profesión. En estos momentos, la pandemia agudiza fenómenos de sociedades muy dinámicas y vertiginosas que impactan en la sociedad, por eso mayoritariamente no plantearía que son decisiones para toda la vida. Se inaugura un proceso que va a tener la característica de ir eligiendo con cierta frecuencia a lo largo de toda la vida adulta", analizó.



Acceso a la información

Según su mirada, “estudiar una carrera implica acceder a un mundo, las universidades deben promover la accesibilidad a información sobre toda la oferta académica y prácticas profesionales diversas, como lo estamos haciendo en esta Expocarreras -aseguró-. No se puede elegir lo que no conocemos, debemos ser lo más generosos posible para difundir la oferta de la Educación Superior”.

Especial hincapié en la importancia en el acceso a la información y a que las instituciones sean capaces de generar dispositivos para acceder a esos datos y procesarlos, desmenuzarlos junto con los estudiantes para que puedan realizar una elección, fue el eje del tramo final de la conferencia de Rascovan. Trajo a colación el significado del nombre del programa de orientación vocacional Dar PIE, que dirigió en 2014 y 2015 en el ámbito nacional. Pensar, intercambiar y elegir, deben ser herramientas al alcance de las y los estudiantes, indicó.

“No hay chances de eludir el imperativo de la elección, pero sí se puede abrir el abanico de información para que cada uno pueda construir su pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pregunto? Cada quien debe tener las mejores condiciones para ir en búsqueda de respuestas, generar espacios de interlocución para responder sus propias preguntas, no lo que el otro pregunta”, expresó.

Ante el desafío entre hacer lo que gusta o la actividad de la que voy a vivir, aseguró que “cada uno debe construir si propia ecuación y jerarquizar áreas de interés, porque no siempre lo que más me gusta es lo que voy a hacer a futuro. Hay algo de lo conflictivo del ser humano que es mejor reconocerlo y aprender a transitarlo, no negarlo”.

“Tal vez lo que uno enfrenta a los 18 años no es lo mismo que a los 30, en el mundo complejo actual tenemos responsabilidad como sujetos pero también hay responsabilidades sociales y de los Estados de dar mayor certidumbre, dar anclajes y sostén a los estudiantes para que puedan encontrar recursos y transitar esta etapa lo más saludable posible”.



Continúa la Agenda Expo Carreras

Miércoles 21

10 horas. “El Stand: ingreso a la UNL".

12 horas. “La FCM en vivo”, un espacio para conocer todo sobre la Facultad de Ciencias Médicas.

13:30 horas. “La FHUC en vivo”, un espacio para conocer todo sobre la Facultad de Humanidades y Ciencias.

15 horas. “El ISM en vivo”, un espacio para conocer todo sobre el Instituto Superior de Música.



Jueves 22

10 horas. Charla “La articulación de niveles en el sistema educativo santafesino”.

11:30 horas. “La FCE en vivo”, un espacio para conocer todo sobre la Facultad de Ciencias Económicas.

13 horas. “El Stand: ingreso a la UNL".

15 horas. “La FBCB y la ESS en vivo”, un espacio para conocer todo sobre la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Sanidad.

Viernes 23

10 horas. “El Stand: ingreso a la UNL".

12 horas. El Centro Universitario Gálvez en vivo.

13:30 horas. El Centro Universitario Reconquista-Avellaneda en vivo.

15:00. “La FUL en vivo. Hora estudiantil: ¡charlemos con estudiantes de la UNL!”.



Vivo, directo y abierto

La transmisión de cada una de las actividades de la agenda puede verse en vivo y en directo tanto por www.unl.edu.ar/expocarreras como por la pantalla de Litus TV. El canal de la UNL se emite en simultáneo por TDA (señal 28.1), Cablevisión (señal 33), Cablevideo Digital (señal 14), Gigared Digital HD (señal 110), Cablenet (señal 63.1) y Flow (señal 542). Esto nos permite un alcance por señales televisivas que abarca Santa Fe, Gran Santa Fe, parte de Entre Ríos, Arocena, San Fabian, Irigoyen, Bdo. de Irigoyen, San Eugenio, Gálvez, López, Colonia Belgrano, San Martín de las Escobas, Santa Clara de Buena Vista, San Vicente y Margarita.